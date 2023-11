Créée en seulement 2 mois, Grok est la première intelligence artificielle de xAI, le concurrent d’OpenAI conçu par Elon Musk. Présentée comme capable de « répondre à des questions épicées qui sont rejetées par la plupart des autres systèmes d’IA », Grok interroge énormément au vu du positionnement politique de son créateur.

Grok n’est pas encore disponible, mais il le sera bientôt aux États-Unis sous la forme d’une version bêta réservée aux abonnés de X Premium+ (la formule à 19,20 euros par mois pour accéder au Twitter d’Elon Musk). Qu’est-ce que Grok ? Il s’agit d’une intelligence artificielle générative dans la veine de ChatGPT, mais conçue par Elon Musk. Le milliardaire est convaincu que ChatGPT sert un agenda « wokiste », en se censurant sur des questions polémiques (notamment politiques ou religieuses). Il promet depuis des mois « un ChatGPT de la vérité ». Grok est censé être ça, même s’il faudra attendre les premiers essais pour savoir ce qu’il est vraiment.

Une intelligence artificielle sans aucun filtre est-elle une bonne idée à l’heure des réseaux sociaux et de la désinformation de masse, qui plus est amplifiée par Elon Musk ? Attendez de lire la suite. Grok puisera son savoir en temps réel sur Twitter et adore le sarcasme, puisqu’il a été conçu pour plaisanter et se moquer de ses utilisateurs.

Grok a été annoncé le 5 novembre. // Source : X

Grok sera-t-il le nouveau ChatGPT ou le nouveau Tay ?

En 2016, Microsoft avait été un des premiers géants du web à dévoiler un chatbot basé sur l’intelligence artificielle générative. Tay était une sorte de ChatGPT avant l’heure, qui avait beaucoup amusé Internet avec ses réponses « dans le style des jeunes ». Problème, Tay ne savait pas mettre de filtres. En seulement quelques heures, Tay s’est mis à propager des idées complotistes et racistes, ou à se revendiquer nazi. Un mimétisme de ses utilisateurs, puisqu’il n’avait pas la capacité d’exclure du contenu problématique.

Comment ne pas penser à Tay, quand onvoir Grok ? Si l’IA d’Elon Musk est capable de donner son avis sur la guerre entre Israël et le Hamas, sur les candidats à la primaire républicaine ou sur les mouvements LGBT, tout en s’inspirant des messages des utilisateurs de Twitter pour formuler des réponses en lien avec l’actualité… Comment xAI et Elon Musk espèrent-ils l’empêcher de vriller ? La première année d’Elon Musk chez Twitter a prouvé que le milliardaire avait une vision assez radicale de l’information et de la nuance. Il faut dire que les réseaux sociaux encouragent les publications virales.

Dans cette réponse partagée par Elon Musk, dont supposément modérée, Grok se moque de Sam Bankman-Fried et ironise sur sa condamnation. // Source : X

Parmi les exemples montrés par Elon Musk et ses équipes, il y a

Plusieurs moqueries sur Sam Bankman-Fried, qu’Elon Musk déteste (et qu’il place au milieu de plusieurs théories du complot),

Un tutoriel sarcastique sur comment fabriquer de la cocaïne,

Des blagues sur les bagels

Des incitations à rendre Grok plus vulgaire, comme s’il s’agissait d’un jouet.

Elon Musk est aussi fier de la capacité de Grok à rechercher un contenu récent sur Twitter pour le commenter, là où ChatGPT ou Bard sont obligés de passer par des sites tiers, qu’ils doivent d’abord indexer.

Le monde politique et technologique semblent d’accord sur un fait : l’intelligence artificielle est la prochaine révolution industrielle. Elon Musk le sait, puisqu’il a souhaité concevoir Grok en seulement deux mois pour rapidement rivaliser avec ChatGPT, qu’il a indirectement aidé à créer, après avoir faussement appelé à arrêter le développement des IA en début d’année. Reste à savoir si son intelligence artificielle s’intègrera bien à Twitter en tant qu’outil, ou si elle compte réécrire les histoires pour servir un agenda politique. En attendant de pouvoir tester Grok, l’inquiétude est de mise. Contrairement à OpenAI, Microsoft ou Google, xAI ne communique pas sur sa responsabilité d’éditeur.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.