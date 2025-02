Lecture Zen Résumer l'article

Dans un simple tweet, Sam Altman dévoile les futurs projets d’OpenAI pour ChatGPT. L’entreprise se dit consciente de la complexification de son offre et annonce l’arrivée de deux nouveaux modèles destinés à remplacer tous les autres. GPT-4.5, aussi appelé Orion, et GPT-5, attendu depuis plus d’un an. Le modèle o3, qui était attendu début 2025, n’arrivera pas sous cette forme.

La menace d’un rachat d’OpenAI par Elon Musk a-t-elle incité Sam Altman à un grand exercice de transparence ?

Sur X (ex-Twitter) le 12 février, le patron d’OpenAI a décidé de dévoiler les futurs projets de son entreprise. Sans conférence de presse ou communiqué, Sam Altman dévoile le futur de ChatGPT. Il confirme par la même occasion l’existence de GPT-5, que les passionnés d’IA attendent depuis plus d’un an.

GPT-4.5 et GPT-5 sont les prochains modèles, o3 passe à la trappe

Sam Altman commence par un constat simple : ChatGPT est devenu compliqué. Entre GPT-4, GPT-4o, GPT-4o mini, o1 mini, o1 et les différentes versions o3-mini, sans oublier les différents modes (Search, Canvas, Tasks, Voice…), utiliser ChatGPT n’est pas aussi simple qu’au départ. L’entreprise compte simplifier grandement sa proposition.

Au programme, deux nouveaux modèles destinés à remplacer tous les autres :

GPT-4.5 arrivera dans les prochaines « semaines » et sera le dernier LLM classique d’OpenAI. (Par LLM classique, OpenAI entend sans capacité de raisonnement). GPT-4.5 est le fameux modèle dont la presse américaine parle depuis des mois, avec le nom de code « Orion ». Les rumeurs mentionnent l’existence de GPT-4.5 depuis de longs mois, mais le produit n’est jamais arrivé.

arrivera dans les prochaines « semaines » et sera le dernier LLM classique d’OpenAI. (Par LLM classique, OpenAI entend sans capacité de raisonnement). GPT-4.5 est le fameux modèle dont la presse américaine parle depuis des mois, avec le nom de code « Orion ». Les rumeurs mentionnent l’existence de GPT-4.5 depuis de longs mois, mais le produit n’est jamais arrivé. Après GPT-4.5, OpenAI lancera GPT-5, le modèle le plus attendu de l’industrie, dans les prochains « mois ». GPT-5 marquera une évolution majeure pour ChatGPT, puisqu’il remplacera tous les autres modèles. Il s’agit du premier modèle capable d’automatiquement solliciter le bon système, en fonction de votre question. Il déclenchera le mode recherche si nécessaire ou un modèle de réflexion si le prompt le requiert.

La confirmation de l’existence de GPT-5 est accompagnée d’une autre annonce : le modèle o3, considéré comme le plus puissant jamais créé, ne sortira jamais sous cette forme. Quand GPT-5 le jugera nécessaire, il fera appel à o3. Le reste du temps, il recourra à un fonctionnement plus classique. On peut imaginer que cette décision vient du fait qu’une question à o3 coûte trop cher pour le laisser en libre-service.

Sam Altman a dévoilé les futurs projets d’OpenAI dans un tweet, sans communiqué de presse. // Source : X

« Nous voulons que l’IA « fonctionne » directement, nous sommes conscients de la complexité de notre modèle et de notre offre de produits », écrit Sam Altman. Il est probable que des modèles comme o3-mini, qui sont plus efficaces, demeurent proposés, mais l’interface par défaut de ChatGPT ouvrira toujours sur GPT-5.

GPT-5 sera gratuit, avec des versions plus performantes pour les abonnés Plus et Pro

Encore plus surprenant : contrairement aux autres lancements d’OpenAI, le nouveau modèle premium sera immédiatement disponible dans la version gratuite. GPT-5 tend à remplacer complètement tous les autres modèles, dont le GPT-4o actuellement proposé par défaut (et GPT-4.5). La particularité de ce modèle est qu’il alloue automatiquement la bonne puissance de calcul nécessaire, et donc qu’il n’y a pas besoin de proposer des modèles allégés.

Les modèles sont très nombreux dans ChatGPT aujourd’hui. // Source : Numerama

Évidemment, les abonnés payants auront des avantages. Outre Sora et la génération d’images, il auront accès à des versions plus puissantes de GPT-5, avec une « plus grande intelligence ». On peut imaginer que ces GPT-5 boostés iront plus facilement soliciter o3.

