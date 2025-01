Lecture Zen Résumer l'article

Annoncé en décembre 2024, o3-mini s’offre un lancement prématuré le 31 janvier 2025. Le nouveau modèle de réflexion est déjà disponible dans ChatGPT, dans trois versions différentes.

o1 n’est plus le modèle le plus performant de ChatGPT ! Quelques jours après le buzz mondial de DeepSeek-R1, le modèle chinois présenté comme plus performant que celui d’OpenAI, mais aussi plus économe, l’entreprise américaine annonce le lancement d’o3-mini, son nouveau modèle de réflexion annoncé en décembre 2024.

Comme les modèles de DeepSeek, o3-mini met l’accent sur le rapport performances/prix, en attendant un o3 qui s’annonce beaucoup plus gourmand en ressources. Le nouveau modèle est disponible dès aujourd’hui dans ChatGPT et dans l’API.

OpenAI a annoncé le lancement d’o3-mini en fin de journée le vendredi 31 janvier. // Source : X

o3-mini est plus puissant qu’o1, mais aussi beaucoup plus économe

Il n’y a pas un seul o3-mini, mais trois. OpenAI a mis en place trois modèles avec plus ou moins de paramètres, qui peuvent répondre aux différents besoins des utilisateurs (le moins cher est moins performant, mais plus rapide). ChatGPT intègre dès aujourd’hui o3-mini (low), o3-mini (medium) et o3-mini (high). Ce dernier est présenté, selon OpenAI, comme plus performant que le modèle o1, et donc DeepSeek-R1, qui était équivalent.

Un benchmark de comparaison entre les différentes versions d’o1 et o3-mini. // Source : OpenA

Si OpenAI ne détaille pas les caractéristiques de ses nouveaux modèles, l’entreprise indique qu’o3-mini est 24 % plus rapide qu’o1-mini, avec un temps de réponse moyen de 7,7 secondes. Le nouveau modèle serait aussi bon qu’o1 en maths et en code, malgré sa plus petite configuration. OpenAI envoie ici un message clair à l’industrie : lui aussi sait faire de petits modèles performants.

Un bouton « raisonner » dans ChatGPT

Dès aujourd’hui, les utilisateurs gratuits de ChatGPT peuvent accéder au nouveau modèle o3-mini, en appuyant sur le bouton « raisonner » (c’est la première fois qu’un modèle o est disponible dans la version gratuite).

Dans la version gratuite de ChatGPT, o3-mini prend la forme d’un bouton. // Source : OpenAI

Les utilisateurs Plus ont accès à 150 messages par jour, avec un accès exclusif à la version « high » d’o3-mini, celle qui est plus performante qu’o1. Les abonnés ChatGPT Pro bénéficient de leur côté d’un accès illimité. Seule restriction : o3-mini ne supporte pas encore la reconnaissance d’images.

Les modèles o3-mini sont disponibles sur ChatGPT. // Source : Numerama

Puisque l’API d’o3-mini est disponible dès aujourd’hui, les développeurs peuvent intégrer le nouveau modèle dès aujourd’hui. OpenAI espère sans doute que son annonce ralentira la hype DeepSeek, en attendant le lancement de son modèle o3.

