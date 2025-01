Lecture Zen Résumer l'article

L’application dédiée à Grok, le chatbot de xAI, est sorti sur iPhone, uniquement aux États-Unis. L’agent conversationnel promu par Elon Musk devient un peu plus compétitif face à ChatGPT et compagnie.

On savait que ça allait arriver un jour où l’autre : les débuts de l’application Grok sur iPhone. C’est fait. Elle était déjà en test en bêta sur certains App Store, mais c’est dorénavant officiel. L’application Grok est disponible sur iPhone, aux États-Unis seulement.

Grok sur iPhone : c’est fait

Pour l’instant, l’application n’est accessible qu’en prévisualisation : elle est toujours en phase de test. L’application permet d’utiliser le chatbot Grok 2 (avec des données actualisées en temps réel), de générer des images (fausses et sans restriction), etc. xAI met en avant le ton « engageant et humoristique » de son outil et son repect de la confidentialité des données.

La page de Grok sur l’App Store. // Source : Numerama

Grok propose même un widget sur l’écran de verrouillage pour utiliser le chatbot pour gagner du temps. En quelques heures, elle s’est déjà placée à la deuxième place au classement des applications de productivité les plus téléchargées du moment. On ignore quand l’application quittera son statut d’application en prévisualisation, et si une version Android est prévue.

xAI veut s’émanciper de X pour devenir une vraie entreprise d’IA

La sortie d’une application dédiée ne signifie pas que Grok va quitter X. Le chatbot restera accessible sur le réseau social , ce qui va lui permettre de continuer à accumuler de la visibilité. Mais c’est dans l’intérêt de xAI de s’émanciper de X pour créer sa propre identité. Cela, dans un contexte très concurrentiel, face à ChatGPT, Copilot, Gemini, Apple Intelligence ou encore Perplexity.

Un exemple d’échange avec Grok. // Source : capture d’écran

Grok a des arguments à faire valoir : le chatbot est entièrement gratuit depuis décembre 2024. Avec l’application, Grok entend gagner en nombre d’utilisateurs actifs pour rattraper ses concurrents. xAI continue de se rêver en rival d’OpenAI et de Google.

