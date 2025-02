Lecture Zen Résumer l'article

Une IA générative capable d’utiliser plusieurs centaines de sources pour rédiger un rapport ultra-documenté ? C’est la promesse du nouvel outil « Deep Resarch » de Perplexity qui, comme ceux de Google et d’OpenAI, propose de sacrifier du temps en échange d’une plus grande précision.

Progressivement, Perplexity renonce à son statut unique de « moteur de recherche dopé à l’IA » pour devenir, lui aussi, un géant de l’intelligence artificielle. Le service qui réunit les modèles d’OpenAI, de xAI, de Google et d’Anthropic dans une même application, avec un moteur de recherche innovant, a récemment lancé un LLM ultra-rapide basé sur Llama de Meta AI et intègre aussi DeepSeek-R1, le modèle chinois qui fait trembler les États-Unis, dans une version non censurée et hébergée sur des serveurs américains et européens.

Dernier ajout surprise : Deep Research, qui n’est plus ni moins qu’une réplique de la fonction éponyme lancée par OpenAI le 3 février 2025 et du service équivalent dans Google Gemini. Au programme : la possibilité de générer des rapports détaillés sur un sujet grâce à des centaines de sources et plusieurs minutes d’analyse.

Introducing Deep Research on Perplexity.



Deep Research lets you generate in-depth research reports on any topic.



Available to everyone for free—up to 5 queries per day for non-subscribers and 500 queries per day for Pro users. pic.twitter.com/obovx7YEUF — Perplexity (@perplexity_ai) February 14, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Perplexity mise sur la gratuité pour vous attirer vers son service

Face à OpenAI et à Google, Perplexity mise sur la gratuité. En échange d’une inscription à son service, la startup de San Francisco propose 5 interactions par jour avec son Deep Research, quand OpenAI force à payer 200 euros par mois pour y accéder (les abonnements à 20 euros par mois y auront progressivement accès). Google réserve aussi son approche aux utilisateurs de sa formule payante. À noter que les abonnés Perplexity Pro, comme les clients Bouygues, peuvent poser 500 questions par jour.

Deep Resarch dans l’interface Perplexity. // Source : Numerama

Le Deep Research de Perplexity est-il aussi bon que celui d’OpenAI ? Si le concept est similaire, force est de constater que le modèle intégré à ChatGPT va plus loin, notamment en passant plusieurs dizaines de minutes pour générer une réponse, souvent longue. La proposition de Perplexity est un peu différente, puisque son Deep Research va surtout se distinguer grâce à un plan plus complet, avec plus de sources et plus de pré-questions que dans la version classique. Le résultat, lui, n’est pas un rapport ultra-complet sur plusieurs pages (même si on peut exporter la réponse en PDF). Il faut généralement 5 à 10 minutes pour obtenir une réponse.

Selon Perplexity, son modèle se classe deuxième derrière celui d’OpenAI. // Source : Numerama

Deep Research est accessible sur le site web de Perplexity et depuis son application, qui s’offre pour l’occasion un ravalement de façade avec un meilleur accès aux différents modèles.

Comment Perplexity a-t-il réussi à intégrer sa propre version de Deep Research aussi rapidement ? Comme Hugging Face, il mise sur l’open source. Son patron cite notamment DeepSeek, qui est probablement derrière la chaîne de réflexions du modèle (même si Perplexity ne le dit pas explicitement). Perplexity s’occupe de structurer les questions, le plan et d’apporter les sources, une version modifiée de DeepSeek-R1 génère probablement le résultat.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+