Annoncé en 2019, le Huawei Mate X est un smartphone qui se plie vers l’extérieur, pour laisser son écran apparent en permanence. Nous sommes en septembre 2023 et Honor vient d’annoncer un appareil au design extrêmement similaire, qu’il présente comme un concept original.

Officiellement, Honor n’a plus aucun lien avec Huawei. Vendu par le géant chinois en réaction aux sanctions américaines qui l’empêchait de travailler avec Google en Europe, Honor est désormais indépendant, ce qui lui permet de mener sa propre vie, en Chine et ailleurs. Officiellement aussi, le nouveau Honor V Purse est un nouveau téléphone conceptuel imaginé par la marque, qui semble prétendre qu’elle est à l’origine de son design.

Pourtant, les connaisseurs du monde de la téléphonie mobile ne risquent pas de se faire avoir par l’incroyable proximité entre le Huawei Mate X (et ses successeurs, comme le Mate Xs) et le Honor V Purse. Si Honor joue sur la carte fashion, avec des accessoires pour transformer l’appareil en sac à main, le design de son nouveau produit est sensiblement identique à celui de Huawei. Pour cause, il s’agit probablement de la même chose, mais opéré sous un nom différent.

Une ressemblance Huawei/Honor : pourquoi ce n’est pas surprenant

L’existence du Honor V Purse est-il la preuve que Honor n’est pas une vraie marque indépendante ? Pas forcément. Il faut plutôt y voir un rappel du fait que Honor est né des ruines de Huawei, avec qui il a longtemps partagé employés, R&D et lignes de production pendant des années. Même dans l’hypothèse où Honor aurait vraiment cassé tous ses liens avec Huawei, il n’est pas impossible que les designers de l’ex-filiale aient décidé de piocher dans les précédents travaux de Huawei pour concevoir leur appareil conceptuel. Ce qui est étonnant est que Honor fasse complètement abstraction de cette histoire, comme s’il s’agissait d’un sujet tabou.

Le Honor V Purse peut être tenu comme un sac à main, son écran s’adapte alors aux mouvements. // Source : Honor

L’annonce du Honor V Purse a tout d’une maladresse. Au moment où Honor commence à décoller et à proposer des produits de plus en plus compétitifs, ressortir discrètement un appareil Huawei, pour nous rappeler ses origines, n’était sans doute pas une très bonne idée. Le pire est que le Honor V Purse ne sera même pas commercialisé, puisque Honor le voit plus comme une « proof of concept », pour prouver qu’il sait innover.

Pour sa défense, le V Purse introduit plusieurs petites nouveautés logicielles originales, comme un écran qui s’adapte aux mouvements du téléphone, pour imiter un sac à main. Dommage qu’il présente les mêmes défauts que le Huawei Mate X, avec un écran fragile et visible en permanence, ce qui risque de l’abîmer. On remarque aussi quelques changements minimes, comme des bordures plus fines. Une nouvelle preuve que Honor s’est grandement inspiré du Huawei Mate X et n’a pas juste posé son logo sur un produit existant.

Comme le téléphone de Huawei, le Honor V Purse se déplie quand on appuie sur son bouton. // Source : Honor

Le Honor Magic V2 est incroyablement séduisant

Si le Honor V Purse vole logiquement l’attention, la marque chinoise a aussi annoncé le Magic V2, un nouveau smartphone pliant qui a tout pour faire du mal au Samsung Galaxy Z Fold 5. Avec son poids de 231 grammes et son épaisseur de seulement 9,9 millimètres une fois plié, le Honor Magic V2 bat tous les records. Difficile de ne pas être séduit par son grand écran de 7,92 pouces, son triple module caméra avec deux capteurs de 50 Mpix et son apparence, bien plus futuriste que ce que nous avions vu jusque-là.

Le Honor Magic V2 est un Galaxy Z Fold affiné. // Source : Honor

Autre bonne nouvelle, le Honor Magic V2 devrait être commercialisé en France, mais son tarif reste pour l’instant inconnu. Espérons que Honor se montre compétitif, afin de pouvoir prouver au marché qu’il est une alternative de qualité à Samsung !

