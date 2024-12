Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le nouveau smartphone pliant de Honor n’a pas à rougir face à ses concurrents. Avec son Magic V3, un modèle fin et au très bon écran, le fabricant propose un très bon smartphone, surtout quand il perd 700 € de son prix initial.

C’est quoi, cette promotion sur ce smartphone pliant de Honor ?

Le Honor Magic V3 est commercialisé 1 999,99 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé dans la boutique de Bouygues au prix de 1 319 € grâce à une promotion et une offre de remboursement après achat de 80 €. Pensez bien à cocher « sans forfait » dans la configuration de l’offre si vous ne souhaitez pas souscrire à un forfait Bouygues.

C’est quoi, ce smartphone de Honor ?

Le Honor Magic V3 est un smartphone pliable qui vient empiéter sur les plates-bandes de Samsung et de son récent Galaxy Z Fold6. Le smartphone de Honor possède des dimensions de 145.3 × 156.6 × 4.4 mm quand il est ouvert, et 74.0 × 156.6 × 9,2 mm lorsqu’il est fermé. Replié, le Honor Magic V3 est similaire à un smartphone classique, et offre une bonne préhension. Sa dalle externe OLED LTPO de 6,43″ au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz est de qualité, malgré une colorimétrie un peu froide.

Déplié, le grand écran OLED de 7,92″ profite du même taux de rafraîchissement. Avec son format carré de 10:9, il permet d’afficher une grande surface et offre un confort visuel très agréable. La dalle est lumineuse et parfaitement fluide. L’effet d’un si grand écran est forcément plaisant, notamment pour consulter des pages internet, et lire des articles. Si vous regardez des vidéos, vous devrez néanmoins faire avec un format carré pas forcément adapté. Notez que la pliure centrale est discrète.

À ce prix, ce smartphone Honor est-il une bonne affaire ?

Cela reste un prix encore élevé pour un smartphone. Cependant, ces 700 € de réduction sont une très bonne affaire si vous comptiez investir dans un smartphone pliable et fiable. Sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, font du Magic V3 un modèle haut de gamme solide. Le smartphone est fluide et est capable de faire tourner des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Les trois capteurs prennent des photos avec un bon niveau de détails, et peuvent filmer en 4K et 60 Hz.

Le Honor Magic V3 possède une autonomie d’une bonne journée d’utilisation. Il se recharge en moins d’une heure, grâce à sa charge rapide 66 W.

