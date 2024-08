Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la 101e extension de Magic vient tout juste de sortir, il n’y a sans doute jamais eu de meilleur moment pour se mettre au jeu. Voici notre avis sur Bloomburrow.

Bloomburrow, une extension bucolique toute mignonne

Bloomburrow est la dernière extension de Magic, la 101ᵉ, sortie ce vendredi 2 août 2024. C’est la première fois que le jeu fait une incursion dans ce plan du multivers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance change de ce qu’on a l’habitude de voir.

À l’instar d’un épisode de Père Castor, le plan est essentiellement habité par de petits animaux anthropomorphiques, mignons comme tout : des souris, des grenouilles, des loutres, des écureuils… Mais aussi des bêtes plus grosses et nettement moins mignonnes.

Comme d’habitude, cette extension est accompagnée de nouvelles mécaniques pour renouveler les parties. Et comme c’est parfois le cas, l’éditeur a eu la bonne idée de proposer un kit de démarrage pour deux joueurs, contenant deux decks. Produit parfait pour débuter, avec même deux codes pour récupérer lesdits decks dans Magic Arena, l’adaptation numérique du jeu.

Le kit de démarrage Bloomburrow pour deux joueurs. // Source : Wizards of the Coast

Qu’a donc Bloomburrow de si spécial pour en faire le moment idéal pour se mettre à Magic ? En réalité, ce n’est pas tant cette extension qui est particulière, mais plutôt le moment où elle arrive en boutique, puisque c’est avec elle qu’intervient la rotation du format standard.

Vous n’avez rien compris ? Pas de panique, on vous explique tout.

Format standard, rotation… c’est quoi tout ça ?

Magic est un jeu trentenaire, avec plusieurs dizaines de milliers de cartes différentes. De quoi décourager quelqu’un qui ne s’y connait pas, on le conçoit

Pour pallier cela, il existe plusieurs formats (des manières différentes de jouer, avec des règles spécifiques), dont notamment le format standard. Dans ce dernier, seules les quelques dernières extensions sont autorisées pour être jouées, réduisant grandement le volume de cartes disponibles et les possibilités de construction de deck, mais facilitant l’arrivée de nouveaux venus.

Tous les 2-3 ans, il y a une rotation. Il s’agit du moment à partir duquel les extensions les plus anciennes sortent du format standard, pour laisser leur place à de nouvelles extensions à venir. Et la rotation la plus récente intervient donc en même temps que la sortie de Bloomburrow.

À la rotation, les vieilles extensions partent pour laisser la place aux nouvelles. // Source : Wizards of the Coast

Malgré tout, ce format attire de moins en moins les joueurs, qui préfèrent s’orienter vers des formats moins contraignants. C’est dommage, car, selon nous, le format standard est réellement la porte d’entrée idéale vers le jeu. Et c’est un excellent moyen de renouveler régulièrement les decks dominants.

Heureusement, l’éditeur a prévu une arme secrète qui devrait remettre le format standard au goût du jour : Fondations.

Fondations, l’extension qui change tout

On ne sait pas grand-chose sur Fondations, une extension très spéciale qui arrivera mi-novembre de cette année. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’elle va bouleverser le format standard.

Et pour cause : elle contiendra environ moitié de cartes rééditées, et moitié de nouvelles cartes, mais surtout, elle sera légale jusqu’en 2029 au minimum, traversant ainsi plusieurs rotations. Les cartes achetées cette année seront donc jouables au minimum pendant 5 ans !

Fondations, l’extension qui va bouleverser le format standard. // Source : Wizards of the Coast

Si le format standard a de nombreux avantages, il faut bien avouer que le fait de devoir renouveler régulièrement son pool de cartes peut coûter cher. Grâce à Fondations, la base de tous vos decks standards ne devrait pas trop bouger pendant plusieurs années, permettant simplement de les améliorer par petites touches au fur et à mesure des autres extensions. Bonne nouvelle pour votre porte-monnaie.

Avec Fondations, l’éditeur a aussi promis des cartes plus simples à comprendre, avec moins de texte, et des decks préconstruits d’apprentissage, facilitant là encore l’introduction de nouveaux joueurs. C’est tant mieux, car il faut bien avouer que beaucoup de cartes récentes devenaient de plus en plus complexes à comprendre, avec une quantité de texte rebutante, même pour des joueurs aguerris.

Bref, si vous avez toujours eu envie de vous essayer à Magic, mais que vous n’avez jamais osé faire le premier pas, profitez de ces vacances pour vous lancer, c’est le meilleur moment. Et si les règles vous font peur, on vous encourage à vous faire la main sur Arena : c’est gratuit, et les tutoriels progressifs sont très bien faits. Et qui sait, après un peu d’entraînement, peut-être deviendrez-vous le prochain champion du monde…

