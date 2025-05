Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous cherchez bien, il y a de jolies promotions sur de nombreuses enceintes Bluetooth. Si vous avez la flemme de chercher, voici les meilleures offres du moment.

Les beaux jours reviennent, et avec, les premiers sauts dans la piscine, les premiers barbecues, ou les premières parties endiablées de Mölkky. Pour mettre l’ambiance ou simplement une bonne playlist discrète en fond sonore, une enceinte nomade est la solution idéale. De nombreux modèles existent, certains plus discrets que d’autres. Voilà une petite sélection d’enceintes Bluetooth qui sentent bon la promo.

Quelle enceinte en promo acheter ?

La JBL Charge 5 à l’excellente autonomie

La JBL Charge 5 est normalement vendue 199 €. Elle est actuellement disponible sur Amazon au prix de 123 €.

Le design de la Charge 5 est raccord avec les autres produits de la marque, avec sa forme cylindrique et son revêtement en caoutchouc. Avec un poids de 960 g, elle ne compte pas parmi les enceintes les plus légères du catalogue, mais reste facile à transporter et à glisser dans un sac. La Charge 5 est surtout un modèle résistant aux chocs et certifiée IP67, pour résister aux intempéries (coucou le printemps), ou à une brève immersion dans l’eau.

Des boutons de lecture/pause et volume sont présents, ainsi que le bouton pour connecter un appareil en Bluetooth. La Charge 5 se connecte en Bluetooth et peut se connecter en multipoint à deux appareils en même temps, ou même recharger un appareil externe comme un smartphone pour que celui-ci se recharge.

JBL Charge 5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Niveau audio, la Charge 5 offre un son bien défini, puissant et équilibré, même à fort volume. Les voix sont claires et définies, et les instruments identifiables. Les basses et les médiums sont très justes, contrairement aux aigus qui peuvent manquer de précision quand le volume est à fond.

La Charge 5 se démarque par sa grande autonomie. Comptez environ 20 h d’écoute avec le volume élevé. À volume raisonnable, et pour une écoute de temps en temps, la Charge 5 durera plusieurs semaines.

La SoundLink Micro, la toute petite enceinte de Bose

La Bose SoundLink Micro est vendue de 129,95 € à son prix le plus fort. Elle est actuellement trouvable au prix de 89,99 € sur Amazon.

La petite enceinte portable de Bose, aux dimensions compactes de 9,8 × 9,8 × 3,5 cm pour un poids de 290 g, opte pour un format de galet bien pratique. Le revêtement doux offre une bonne prise en main et amortit les chocs, tandis que la certification IPX7 la rend complètement étanche. Niveau audio, le son est équilibré pour une si petite taille, avec une amplitude sonore toutefois forcément limitée. Les basses sont correctes et équilibrent l’ensemble, et offrent un son clair et propre. L’enceinte de Bose est idéale pour une petite pièce en intérieur, mais peut aussi convenir pour l’extérieur, même si l’audio perd en amplitude lorsque vous sortez de son champ.

Bose SoundLink Micro // Source : bose

La SoundLink Micro se connecte facilement en Bluetooth et est compatible avec les assistants vocaux Siri et Google et l’application Bose Connect. Vous pourrez appairer ensemble plusieurs enceintes Bluetooth Bose compatibles. Son autonomie de 6 h est confortable pour une après-midi au bord de la piscine.

L’enceinte Beats Pill au super son

Normalement vendue 169,95 €, l’enceinte Beats Pill est actuellement au prix de 126 € sur Amazon.

7/10 Beats Pill Lire le test 126 € sur Amazon 129 € sur Boulanger Points forts Design iconique et durable

Belle polyvalence Android/iOS

Son satisfaisant Points faibles Attention à ne pas trop pousser le volume

Moins à l’aise avec les podcasts

Un sentiment de déjà-vu quand même

La Beats Pill, maintenant chapeautée par Apple, n’a pas volé son nom puisqu’elle ressemble ni plus ni moins à une pilule. Avec 22,1 cm de long pour un diamètre de 6,9 cm, elle possède un format pratique et compact, proche de celui de la JBL Charge. Sa façade est recouverte d’une grille micro-perforée en aluminium, et de boutons de commande. Elle est certifiée IP67 pour résister à la poussière et à une courte immersion dans l’eau. L’enceinte se connecte en Bluetooth et peut s’appairer à une autre pour profiter d’un son stéréo.

L’enceinte Beats Pill // Source : Beats by Dre

L’audio est de qualité, avec un son parfaitement équilibré, des basses puissantes et une belle restitution des voix et des instruments, y compris à fort volume. Son autonomie va jusqu’à 24 h et vous pourrez même l’utiliser pour charger votre téléphone via le câble USB-C.

L’enceinte portable Marshall Emberton II au design inimitable

L’enceinte portable Marshall Emberton II est normalement vendue au tarif de 129,99 €. Elle est en ce moment au prix de 99,99 € sur le site de La Fnac.

Enceinte sans fil Marshall Emberton II // Source : Marshall

La Marshall Emberton II reprend le design et les éléments caractéristiques du constructeur. L’enceinte est toujours aussi belle, et profite de plus d’une certification IP67 pour vous accompagner au bord de l’eau. Pour ce qui est de l’audio, les deux transducteurs à large bande de 4 cm et leur radiateur passif font un bon travail, malgré des basses en retrait. Heureusement, le reste est au point, avec des aigus et des médiums corrects. L’Emberton II peut s’utiliser en extérieur, mais ne brillera pas non plus par sa puissance.

C’est donc une enceinte surtout pour la frime que pour le son, mais qui vaut le coup à ce prix. D’autant plus que la Marshall Emberton II propose une autonomie de plus de 20 h à 50 % de volume. Un très bon point.

