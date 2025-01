Lecture Zen Résumer l'article

En rachetant Twitter en 2022, Elon Musk s’était engagé à en faire une « application pour tout faire ». La prochaine transformation majeure pourrait être XChat, qui remplacerait les messages privés.

Entre la promesse et la réalité, il y a souvent une grande différence chez Elon Musk. Le milliardaire, qui s’illustre ces derniers mois pour son virage politique, a officiellement racheté Twitter en 2022 pour en faire une « everything app » dans la veine des méga-applications chinoises, comme WeChat. Son rêve était de faire de Twitter la seule application utile sur son smartphone, pour consulter l’information, discuter avec ses amis, regarder des vidéos ou même payer.

Deux ans et demi plus tard, la promesse est loin d’être tenue. Elon Musk a renommé le réseau social en X (sa lettre préférée), mis en place un système d’abonnement et de certification payante, complètement renouvelé l’algorithme, allongé la taille des tweets, tué l’API qui permettait aux clients tiers d’exister et introduit un système de vues pour mesurer différemment l’audience d’un tweet. X reste néanmoins un réseau social sans fonctionnalités disruptives. La seule exception est peut-être Grok, une intelligence artificielle pour discuter et générer des images.

À moyen terme, X pourrait gagner un nouveau service : XChat. Le code du site contient plusieurs mentions à cette nouvelle marque, qui pourrait remplacer les messages privés (DM).

Un feature flag permet d’activer XChat, mais il s’agit toujours des DM. // Source : X

XChat : un concurrent entier de WhatsApp… ou un nouveau nom pour les DM ?

À en croire le Français P4mui, qui s’illustre sur les réseaux sociaux pour ses trouvailles dans les codes des sites, X cache dans son code une nouvelle fonctionnalité appelée « XChat ». Le service remplace complètement les messages privés dans le volet latéral, ce qui suggère qu’il s’agit de leur successeur. Après avoir renommé Twitter en X, Elon Musk pourrait renommer les DM en XChat.

Il est toutefois possible que le réseau social aille un peu plus loin. Depuis son arrivée, Elon Musk défend les messageries chiffrées comme Telegram et Signal et s’énerve contre les applications de messagerie concurrentes. Elon Musk travaille sur des messages privée chiffrés, mais reste en retrait sur ses principaux concurrents. L’entreprise a aussi mis en place des appels vidéo (Les X Video, à ne pas confondre avec le site pornographique), qui rappellent le fonctionnement de nombreuses applications de messagerie. Il a aussi lancé X TV, sa propre version de YouTube.

X TV. // Source : X

Avec XChat, le réseau social X pourrait s’étoffer d’un vrai volet messagerie, qui pourrait potentiellement s’émanciper et devenir sa propre application un jour (Grok, en plus de son intégration à X, dispose de sa propre application). Les équipes d’Elon Musk pourraient aussi se satisfaire d’un simple changement de nom, sans nouvelles fonctionnalités, mais ce serait assez décevant.

Après XChat, XMail ?

En décembre 2024, Elon Musk avait été interrogé par un de ses fans sur l’éventualité d’intégrer un client mail dans X. Le milliardaire déclarait alors : « Nous devons repenser le fonctionnement général de la messagerie, y compris le mail ». XChat pourrait être une première étape, en attendant XMail avec des adresses @x.com.

Reste une question de principe : a-t-on vraiment besoin de confier de nouveaux services à Elon Musk, alors que le milliardaire s’illustre régulièrement par son instabilité ? Ses fans rêvent de migrer tous leurs services sur sa plateforme, mais Elon Musk a la fâcheuse habitude de ne pas faire tout ce qu’il annonce. Tout cela est évidemment aussi politique : les fans de Musk veulent quitter les services traditionnels pour ceux du créateur du Tesla, au nom de la « résistance ».

