La perspective d’une vente de TikTok à un investisseur américain a relancé de nombreuses spéculations. Plusieurs noms circulent : Elon Musk, Perplexity AI ou encore MrBeast. Dernièrement, deux autres challengers ont été évoqués : Microsoft et Oracle.

TikTok l’a échappé belle : l’application mobile a failli être bannie des États-Unis, mais Donald Trump est intervenu au dernier moment pour suspendre l’exécution de la loi. Mais le réseau social d’origine chinoise n’est pas encore tiré d’affaire : il a désormais moins de 75 jours pour vendre ses activités à des investisseurs américains.

Extrêmement populaire outre-Atlantique, TikTok aiguise évidemment bien des appétits. Plusieurs noms circulent comme repreneurs potentiels, tels Elon Musk (qui a déjà racheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022, avec l’aide d’investisseurs), l’influenceur MrBeast ou bien Perplexity, un moteur de recherche en IA.

Oracle et Microsoft sont aussi dans les starting-blocks

Selon le National Public Radio (NPR), il faut aussi compter sur deux autres challengers : Microsoft et Oracle. D’après les informations de la radio publique américaine, dans un article paru le 25 janvier 2025, les deux géants de la tech US sont aussi sur les rangs pour récupérer les actifs clés de TikTok, et qui sont les plus scrutés.

Le NPR évoque ainsi une négociation autour d’un accord impliquant à la fois la Maison-Blanche — puisque Donald Trump veut garder la haute main sur le dossier — et ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok. On parle d’une participation minoritaire laissée à ByteDance, tandis que le reste passerait sous pavillon américain.

TikTok est en difficulté aux USA, mais tout n’est pas perdu. // Source : Numerama

Concernant Oracle, le NPR explique que l’entreprise américaine s’occupe déjà de la base de l’infrastructure web de TikTok. Dans le cadre du deal, s’il aboutit, il est question de transférer la supervision de la collecte des données, de l’algorithme de recommandation et des mises à jour logicielles à Oracle. En somme, les bijoux de famille de TikTok.

Deux noms déjà évoqués en 2020

Le NPR ne détaille pas les contours d’un accord qui concernerait cette fois Microsoft. Néanmoins, il est intéressant de noter que les deux entreprises (Oracle et Microsoft) étaient déjà citées il y a quelques années comme potentiels repreneurs de TikTok, au moment du premier mandat de Donald Trump. Déjà, l’application était menacée d’exclusion.

Dès 2020, les deux firmes apparaissaient en bonne posture pour boucler le deal — Microsoft en solo, Oracle en binôme avec Walmart. En fin de compte, il n’en a rien été. Début 2021, tout a été suspendu avec l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle administration, avec la victoire de Joe Biden. Le retour de Donald Trump a relancé le dossier. Et les appétits.

