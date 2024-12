Lecture Zen Résumer l'article

Simultanément aux Galaxy S25, Samsung pourrait dévoiler des lunettes de réalité augmentée lors de sa prochaine conférence Unpacked. Ces rivales des Meta Ray-Ban, qui iraient encore plus loin grâce à un système d’exploitation conçu pour des expériences XR, seraient issues d’un partenariat avec Google et Qualcomm.

Selon le média coréen Yonhap News, Samsung pourrait dévoiler sa première paire de lunettes connectées en janvier 2025, parallèlement à l’annonce de ses smartphones Galaxy S25.

Le produit, qui surferait sur la vague de popularité des Meta Ray-Ban, serait issu du partenariat entre Samsung, Qualcomm et Google, qui avait été annoncé en février 2023. À l’époque, l’objectif était de contrer l’Apple Vision Pro avec un produit et une plateforme logicielle conçus pour l’informatique spatiale. Le produit final correspondrait plus au domaine de la réalité augmentée qu’à la réalité virtuelle, avec des lunettes légères et transparentes, plutôt qu’un gros casque avec des écrans immersifs.

Des lunettes de réalité augmentée dès 2025 : le projet de Samsung est-il réaliste ?

Contrairement à ce que de précédentes rumeurs suggéraient, Samsung, Google et Qualcomm ne devraient pas lancer ensemble de casque de réalité mixte.

Les « Galaxy Glasses » ressembleraient à des lunettes normales, pèseraient environ 50 grammes et seraient conçues pour être portées au quotidien. Il s’agirait, en quelque sorte, d’écouteurs greffés à des lunettes, avec de premières expériences de réalité augmentée permises par un OS Google (Android XR ?) et une puce Qualcomm (l’AR1 ?). Le média coréen évoque des fonctionnalités de paiement, de reconnaissance des gestes et d’intelligence artificielle. On peut imaginer que Google, avec son projet Astra, pourrait utiliser les lunettes pour commenter le monde en temps réel.

En 2023, Qualcomm, Samsung et Google avaient annoncé une alliance pour lancer une expérience XR tous les trois. // Source : Capture Numerama

Puisque les lunettes de Samsung appartiennent au domaine de la réalité augmentée, elles devraient également projeter des images sur le verre, comme les Snap Spectacles ou le prototype Orion de Meta. Reste à savoir dans quelle qualité et avec quel champ de vision, alors que cette technologie est encore loin d’avoir fait ses preuves. Des fonctions plus classiques, comme l’écoute de musique ou la prise de photos/vidéos, ont de plus grandes chances d’être au rendez-vous.

Une sortie à la fin d’année ?

Selon le média coréen, Samsung dévoilerait la plateforme de ses lunettes fin 2024, pour que les développeurs préparent de premières applications avant l’annonce en janvier 2025. Le produit serait ensuite commercialisé au troisième trimestre de la même année, dans un schéma similaire à celui de la bague Galaxy Ring annoncée en janvier puis lancée en août.

À en croire les dernières rumeurs, Samsung organiserait son grand événement Unpacked de début d’année le 23 janvier. La date n’est pas encore confirmée, mais elle pourrait correspondre à l’annonce des fameuses lunettes. Les Galaxy S25 seront eux, dans tous les cas, annoncés au début d’année.

