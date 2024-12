Lecture Zen Résumer l'article

La fin de la 2G chez Orange, ce sera à partir du 31 décembre 2025. Free sera aussi concerné, puisque Orange lui prête une partie de ses antennes.

La 2G vit ses derniers mois : les opérateurs vont progressivement la désactiver, pour privilégier des réseaux plus modernes comme la 4G et la 5G. Chez Orange, sa date de fin est déjà actée : l’opérateur commencera à désactiver ses antennes les plus anciennes à partir du 31 décembre 2025.

La fin de la 2G chez Orange se prépare

C’est sur une page de son site que l’opérateur dévoile son calendrier pour l’arrêt de la 2G.

Dans un premier temps, Orange explique qu’il désactivera le réseau dans neuf départements du Sud-Ouest :

L’Ariège (09) ;

La Haute-Garonne (31) ;

Le Gers (32) ;

Les Landes (40) ;

Le Lot (46) ;

Le Lot-et-Garonne (47) ;

Les Pyrénées-Atlantiques (64) ;

Les Hautes-Pyrénées (65) ;

Le Tarn-et-Garonne (82).

Dans ces départements, les premières antennes seront débranchées à partir du 31 décembre 2025, avec une désactivation totale de la 2G le 9 mars 2026.

Ensuite, ce sera au tout du reste de la France métropolitaine, à partir de fin septembre 2026. L’opérateur précise que « la réutilisation des fréquences de la 2G, puis de la 3G, va permettre d’optimiser la connectivité actuelle. » Fin 2028, Orange débranchera la 3G.

Une antenne-relai. // Source : Canva

Pour les abonnés toujours équipés de téléphones portables fonctionnant en 2G, il faudra trouver un nouveau modèle 4G. Même chose avant fin 2028 pour celles et ceux qui ont un modèle 3G. Orange conseille d’acheter un smartphone compatible 4G VoLTE.

Il n’y a pas qu’Orange qui est concerné : Free aussi

Orange n’est pas le seul à vouloir tuer la 2G, tous les autres opérateurs se préparent à faire la même chose. Pour SFR et Bouygues Telecom, ce sera aussi en 2026. Et Free alors ? L’opérateur a un contrat avec Orange pour utiliser son réseau 2G qui court jusqu’à fin 2025. Ce qui signifie que Free est limité par le programme d’Orange pour la fin de la 2G.

Le mail envoyé par Free à ses abonnés avec un téléphone 2G // Source : Univers Freebox

D’ailleurs, l’opérateur a mis en place des offres pour acheter un téléphone compatible 4G uniquement pour ses abonnés. L’idée est de faire changer d’équipement dès maintenant à ses clients. Reste la question des terminaux B2B, comme les appareils de paiement, qui sont souvent bloqués en 2G.

