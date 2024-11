Lecture Zen Résumer l'article

Les produits Apple sont souvent des produits recherchés pendant les événements de comme le Black Friday. Les offres sur les smartphones, tablettes, écouteurs et autres accessoires de la marque à la pomme ne manquent pas durant l’événement. Voici les meilleurs produits Apple actuellement en promotion.

Les meilleures offres Apple du Black Friday

MacBook Air 13″ M2

Apple Macbook Air 13″ M2 // Source : Montage Numerama

Normalement proposé à 1 099 €, le MacBook Air M2 256 Go est au prix de 899 € chez Boulanger pour le Black Friday.

Sortie en 2022, le MacBook Air M2 est un laptop compact aux dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm pour 1,24 kg. Son écran 2K Liquid Retina, de 13,6 pouces offre une très bonne qualité d’image d’une résolution de 2560 × 1664 pixels. Avec 8 Go de RAM couplés à sa puce M2, vous pourrez faire fonctionner des logiciels tels que Final Cut Pro ou la suite Adobe sans trop de difficulté. Le clavier rétroéclairé et ses touches à ciseaux possèdent une frappe confortable et le trackpad est réactif. Niveau connectique, ce modèle propose deux ports USB-C Thunderbolt 3 et une prise mini-jack.

Apple MacBook Pro M4

L’Apple MacBook Pro M4 est proposé au prix de 2 249 € au lieu de 2 399 € dans la boutique Darty sur le site de Rakuten, grâce au code promo BLACK150.

Apple MacBook Pro M4 // Source : Montage Numerama

Le MacBook Pro 14 pouces doté de la puce M4 Pro et 24 Go de RAM impressionne avec des performances aujourd’hui inégalables sur le marché. Malgré l’absence d’Oled, l’écran mini-LED est excellent, avec une luminosité importante, un contraste infini et des couleurs précises. Le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (24-120 Hz) apporte une très grande fluidité. Pour un usage professionnel, c’est clairement l’un des meilleurs investissements de cette fin d’année.

La puce M4 Pro permet 15 h d’autonomie réelle en usage intensif. Enfin, macOS est stable et offre une expérience utilisateur parfaite.

Apple Watch SE

La montre connectée Apple Watch SE est normalement vendue 279 €. Le modèle GPS 40 mm est en ce moment proposé au prix de 219 € sur Amazon.

Apple Watch SE // Source : Montage Numerama

L’Apple Watch SE reprend le design rectangulaire classique des Apple Watch, et se dote d’un bouton Digital Crown pour interagir avec la montre d’une pression, ou en tournant le bouton latéral. La Watch SE n’a pas grand-chose à envier à ses grandes sœurs, avec un écran OLED Retina de 1,78 pouce parfaitement lisible, et une interface intuitive et ergonomique.

WatchOS se complète avec votre iPhone pour afficher les notifications, Apple Pay, ou votre musique. La Watch SE propose plusieurs capteurs et une expérience sportive complète avec des relevés précis, ainsi que de nombreuses activités sportives. Niveau autonomie, ce modèle SE permet jusqu’à 20 heures d’utilisation.

iPad Air 11″

Au lieu de son prix normal de 719 €, l’iPad Air 11″ avec puce M2 est disponible pour le Black Friday au prix de 649 € chez Darty.

Apple iPad Air 11″ // Source : Montage Numerama

L’iPad Air M2 de 2024 est une tablette aux bords fins qui embarque une dalle LDC (Liquid Retina) au taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité et la colorimétrie sont bonnes, et regarder du contenu sur l’ardoise est plaisant. L’iPad Air 11″ de 2024 délivre de très bonnes performances.

Sa puce M2 couplée à 8 Go de RAM autorise même une utilisation professionnelle, avec du montage vidéo, ou de la création graphique et photo. La fluidité est remarquable et la tablette d’Apple ne fléchit jamais. Son autonomie est de 10 h.

iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 Plus 128 Go est proposé 1 169 € à sa sortie, puis remisé à 869 €. Il est disponible pour le Black Friday au prix de 679 € sur Cdiscount.

Apple iPhone 14 Plus // Source : Montage Numerama

L’iPhone 14 Plus est un iPhone plus grand, ce qui est à prendre en compte si vous aimez les petits modèles à la bonne préhension. Il possède une dalle OLED de 6,7 pouces de très bonne qualité. La puce A15 Bionic peut gérer l’ensemble des tâches, jeux vidéo compris, sans ralentissement. Le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, mais la navigation reste tout même très fluide.

Ses deux capteurs de 12 mégapixels permettent de prendre de belles photos et vidéos avec des couleurs naturelles, de jour comme de nuit. Niveau autonomie, sa batterie permet d’atteindre deux jours d’utilisation dans le cas d’un usage normal.

AirTags

Le lot de 4 Apple AirTags est vendu 129 € sur le site officiel d’Apple. Pour le Black Friday, il est proposé sur Amazon au prix de 89 €.

Apple AirTags // Source : Montage Numerama

Les AirTags sont des balises Bluetooth de forme ronde et d’un diamètre de 31,9 mm pour une épaisseur de 8 mm. Vous pouvez les glisser dans un sac, ou les attacher à un trousseau de clés. Ils servent ainsi à retrouver les objets sur lesquels ils sont fixés grâce à la fonction de localisation précise, avec laquelle votre iPhone pourra localiser la dernière position enregistrée de l’AirTag.

Notez que la compatibilité avec les smartphones Android est presque inexistante. Avec un iPhone, les positions sont précises et le tracking fiable, même si plus difficile si l’objet sur lequel est fixée la balise est en mouvement. Les AirTags possèdent une autonomie d’environ un an, et fonctionnent avec une pile plate CR032.

Chargeur MagSafe

Le chargeur sans fil Magsafe est vendu sur le store d’Apple au prix de 49 €. Il est proposé pour le Black Friday au prix de 37 € sur Amazon.

Apple chargeur Magsafe // Source : Montage Numerama

Ce chargeur d’Apple utilise la technologie Magsafe pour que votre iPhone vienne se clipser dessus, pour un positionnement et une recharge optimale. Notez que seuls l’iPhone 12, l’iPhone 13, l’iPhone 14 et les récents iPhone 15 offrent le mécanisme d’alignement magnétique compatible. Le chargeur adopte une forme ronde aux dimensions de ‎8,23 × 8,23 × 1,83 cm, pour un poids de 39 g.

Malgré sa petite puissance de 15W, ce chargeur Magsafe est relativement utile par son aspect compact et sa polyvalence. Il peut en effet prendre en charge la recharge sans fil des AirPods Pro, ainsi que la plupart des appareils compatibles avec la charge Qi, smartphones Android compris.

AirPods Pro 2

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 sont commercialisés 279 € sur le site officiel d’Apple. Ils sont proposés pour le Black Friday au prix de 199 € sur Rakuten grâce au code promo CLUBR10.

Apple AirPods Pro 2 // Source : Montage Numerama

Les AirPods Pro 2 occupent toujours le rang des meilleurs écouteurs sans fil sur le marché. La forme des oreillettes et de leurs tiges s’adapte parfaitement au canal auditif, et offre un excellent confort. La surface tactile sur la tige permet de changer le volume et les pistes, d’activer la réduction de bruit, ou de réceptionner vos appels. La puce H2 maison garantit un audio de grande qualité avec de bonnes basses, et des graves et des aigus précis, et la présence de l’audio spatial.

Les AirPods Pro 2 proposent une réduction de bruit active impressionnante, ainsi qu’un mode Transparent Adaptatif afin de rester conscient de votre environnement. Récemment, Apple a lancé une mise à jour qui inclut de trois technologies censées protéger les oreilles et, si nécessaire, corriger l’audition, ainsi que d’une fonctionnalité pour atténuer de forts sons intermittents. Niveau autonomie, comptez 6 h d’utilisation avec l’ANC activé, et 8 h sans. Le boîtier offre 30 h d’écoute supplémentaires.

