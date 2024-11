Lecture Zen Résumer l'article

Vous venez de faire l’acquisition d’une PS5 Pro, mais ne savez pas par où commencer ? Voici cinq jeux vidéo qui devraient satisfaire vos yeux dès les premières secondes sur la PlayStation 5 Pro.

La PlayStation 5 Pro est disponible depuis le 7 novembre 2024, soit quasiment quatre ans après la sortie du modèle de base. Il s’agit de la console la plus puissante de Sony, et même la plus puissante du marché (devant la Xbox Series X de Microsoft).

Si vous comptez faire l’acquisition d’une PS5 Pro (attention, c’est 800 € et il faut un bon téléviseur), vous allez sans doute vouloir en prendre plein les yeux immédiatement. À ce sujet, les jeux du catalogue de la PS5 ne sont pas tous logés à la même ancienne. On vous propose donc cinq titres qui vous procureront l’effet recherché.

Ces jeux pour prendre une « claque » sur PS5 Pro

Marvel’s Spider-Man 2

Téma les reflets. // Source : Capture PS5 Pro

Marvel’s Spider-Man 2 est assurément l’un des plus beaux jeux de la PS5 normale. Les développeurs d’Insomniac Games sont des magiciens, qui maîtrisent le hardware à la perfection (on pourrait en dire autant de Ratchet & Clank: Rift Apart, du même studio). On pourrait dès lors se demander ce que la PS5 Pro pourrait bien apporter à un jeu déjà considéré comme une vitrine.

La réponse tient en une technologie : le ray tracing. Sur PS5, on peut activer des effets supplémentaires, qui se verront, par exemple, sur les reflets des nombreux buildings. Et pour peu qu’on soit équipé d’un téléviseur 120 Hz + VRR, la fluidité sera quand même au rendez-vous (on peut même réduire certaines options pour gagner quelques fps). En somme, Marvel’s Spider-Man 2 brille encore plus sur PS5 Pro.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth n’est ni plus ni moins que le jeu vitrine de la PS5 Pro : c’est le jeu qui vous donnera l’effet waouh méritant les 800 € investis. Sur la PS5 classique, le mode Performance est paralysé par son rendu flou et brouillon sur certaines textures. La puissance de la PS5 Pro et son PSSR (mise à l’échelle par IA) apportent un voile de netteté ébouriffant au rendu, sans sacrifier la fluidité (60 fps, toujours). En résulte une image d’une clarté incroyable, avec des performances dignes de ce nom en plus. Final Fantasy VII Rebirth est la raison d’exister de la PS5 Pro : offrir le meilleur des deux mondes.

9/10 Final Fantasy VII Rebirth Lire le test 69,99 € sur Amazon Points forts La puissance de la nostalgie

Histoire, personnages, moments forts… Rien n’a veilli

Système de combat d’une profondeur inouïe Points faibles Ces mini-jeux vraiment agaçants

Les phases d’escalade d’un ridicule sidérant

Du remplissage dans les zones ouvertes

Dragon’s Dogma 2

Toutes les options graphiques dans Dragon’s Dogma 2. // Source : Capture PS5 Pro

À son lancement il y a quelques mois, Dragon’s Dogma 2 ne se distinguait pas par sa qualité technique. Bien au contraire, puisqu’on écrivait alors dans notre test : « Le résultat est inégal. Certaines textures sont particulièrement jolies, d’autres font peine à voir. On manque surtout de fluidité sur les consoles les plus puissantes, avec aucune option d’affichage pour privilégier les performances techniques à la fidélité. »

Sur PS5 Pro, le RPG de Capcom, alimenté par le moteur RE Engine, peut enfin respirer — même s’il nécessite de mettre un peu les mains dans le cambouis pour régler les paramètres graphiques (ray tracing, PSSR…). En tout cas, en relançant Dragon’s Dogma 2 sur PS5 Pro, on n’a pas reconnu le jeu. C’est même le jour et la nuit, avec du ray tracing, une définition plus confortable (même s’il y a encore des imperfections) et un framerate bien plus consistant.

Demon’s Souls

Demon’s Souls est fluide et beau sur PS5 Pro. // Source : Capture PS5 Pro

Sorti en même temps que la console, en novembre 2020 pour alimenter son catalogue, le remake Demon’s Souls avait alors fait forte impression. Jouer à un soulslike dans ces conditions, surtout quand on sait que les jeux de FromSoftware ne misent pas sur la beauté, constituait un vrai bonheur. Premier bon point concernant la version PS5 Pro : les développeurs ne s’embarrassent pas de multiples modes en plus. Ils n’en proposent qu’un seul, sobrement baptisé « PS5 Pro ». Les bénéfices se voient tout de suite : conserver la fluidité du mode Performance, avec un rendu identique, sinon meilleur, que le mode qualité original (grâce au PSSR). Bref, c’est encore plus beau et toujours aussi fluide.

9/10 Demon’s Souls Lire le test 49,90 € sur Points forts D’une beauté phénoménale

Gameplay et structure intacts, toujours d’actualité

Le sentiment qu’il procure est sans rival Points faibles Deux modes d’affichage

Zéro vraie nouveauté dans le contenu

Ouin ouin, c’est trop dur

No Man’s Sky

No Man’s Sky ne loupe pas sa mise à jour sur PS5 Pro. // Source : Capture PS5 Pro

Il peut paraître étonnant de voir un jeu comme No Man’s Sky dans nos recommandations. Mais, on tient quand même à souligner les immenses bonds en avant réalisés par Hello Games depuis la parution du titre en 2016. Si vous n’avez pas joué à No Man’s Sky depuis cette époque, alors vous n’allez tout simplement pas le reconnaître.

Les développeurs ont intégré de nombreuses améliorations ces dernières années, dont profiteront aussi les propriétaires d’une PS5 Pro. Il y a même une option pour jouer en 8K, pour peu qu’on possède un téléviseur ad hoc (attention, le framerate descendra à 30 fps). Sinon, l’affichage 4K + 60 fps fait du bien à l’exploration, avec, en tête, une profondeur de champ assez inouïe.

