L’excellent Fall Guys n’est pas disponible sur iOS et Android ? Pas grave, il existe un clone baptisé Stumble Guys, qui connaît un gain en popularité évident depuis que Fall Guys est devenu gratuit.

Il y a quelques semaines, Fall Guys a tout changé : il est devenu gratuit et est arrivé sur Xbox et Nintendo Switch. Le succès est au rendez-vous puisque le Battle Royale loufoque et bon enfant a déjà dépassé la barre des 50 millions de joueuses et de joueurs (en deux semaines). Ce gain soudain, mais attendu, en popularité contamine d’autres jeux vidéo, comme Stumble Guys — un clone disponible sur iOS et Android.

Stumble Guys (qui signifie « trébucher »), développé par le petit studio finlandais Kitka Games, se hisse en tête du classement des jeux gratuits sur les deux plateformes mobiles. Selon les statistiques fournies par mobilegamer.biz, Stumble Guys observe une forte hausse des téléchargements depuis juin — période qui coïncidence avec le passage de Fall Guys en free-to-play. De 8,9 millions de téléchargements en janvier, Stumble Guys est passé à 32,8 en juin. Une ascension fulgurante pour un jeu sorti dans l’anonymat le plus total, en septembre 2020 (soit quelques semaines après… Fall Guys).

Stumble Guys en tête sur le Play Store // Source : Capture d’écran

Fall Guys a son clone sur smartphone

Quand on lance Stumble Guys après avoir joué à Fall Guys, on se rend vite compte de la ressemblance. Kitka Games a repris le concept imaginé par Mediatonic à son compte, en l’adaptant au format mobile (exemple : jusqu’à 32 joueurs s’affrontent, contre 60 pour Fall Guys). Sinon, les règles sont les mêmes : des bonshommes difficiles à contrôler s’affrontent dans des parcours d’obstacles inspirés des émissions de télé loufoques (Ninja Warriors). À chaque épreuve, les plus lents sont éliminés jusqu’à désigner un vainqueur.

La roue du bonheur ? // Source : Capture d’écran

Le gameplay est ultra simple : on peut se déplacer, sauter et se donner une impulsion vers l’avant. Stumble Guys n’invente strictement rien. Pire, il se permet de reprendre intégralement le moteur physique de Fall Guys, qui donne l’impression d’incarner un personnage très maladroit, sinon très alcoolisé. Le mimétisme est sidérant. Pour le moment, Fall Guys n’en souffre pas puisqu’il n’est pas disponible sur iOS et Android. Mais on imagine qu’Epic Games, propriétaire de la licence, pourrait sévir si une version mobile venait à sortir.

L’incitation… // Source : Capture d’écran

Bien sûr, Stumble Guys se noie dans les microtransactions et les mécaniques douteuses pour forcer les utilisatrices et les utilisateurs à enrichir Kitka Games. J’ai à peine terminé ma première partie qu’une notification est apparue pour me faire acheter un pack de démarrage à 3,99 €. En parallèle, Stumble Guys encourage à regarder des vidéos publicitaires pour obtenir des récompenses gratuites (4 par jour) — dispensées via une roue de la fortune (donc aléatoires). Que peut-on acheter dans le jeu ? Des tenues, rangées dans différentes catégories (ordinaire, rare, épique). Il y en a des dizaines et des dizaines. Et, visiblement, les gens adhèrent : Stumble Guys a engrangé 6,6 millions de dollars en juin. Pas mal, pour une copie…