Longtemps présenté comme l’offre Netflix la plus populaire, le forfait Essentiel n’existe plus depuis le 12 décembre en France. Une disparition peu étonnante, puisque Netflix souhaite imposer ses offres avec publicités comme seule porte d’entrée de gamme.

C’est la fin de Netflix Essentiel. Comme au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, il n’est désormais plus possible de souscrire à l’offre sans publicités la moins chère, qui était commercialisée au tarif de 10,99 euros par mois (8,99 euros avant l’augmentation d’octobre). Netflix propose désormais trois offres : Standard avec pub (5,99 euros par mois), Standard (13,49 euros par mois) et Premium (19,99 euros).

Cet abandon n’a rien d’une surprise, tant l’abonnement Essentiel était délaissé depuis plusieurs années. Limitation au 720p, blocage à 1 écran, aucune évolution depuis plusieurs années… Netflix Essentiel était le point faible de la gamme, même si cette formule a longtemps été très populaire grâce à son prix très abordable (et son intégration à certains bouquets, comme les offres Freebox). Son abandon entérine un peu plus le virage pro-publicités de Netflix, alors que l’entreprise y a longtemps été opposée.





Les trois offres de Netflix France en décembre 2023. // Source : Capture Numerama

Les abonnés à Netflix Essentiel gardent leurs offres

Si vous souhaitez créer un nouveau compte ou changer d’offre, la formule Essentiel n’est plus proposée sur le site de Netflix. En revanche, les abonnés existants ne sont pas touchés par ce changement. Un abonné Netflix Essentiel à 10,99 euros par mois peut continuer de payer 10,99 euros par mois s’il le souhaite, mais il a désormais l’assurance de ne pas voir son offre évoluer. Pourquoi avoir pris cette décision ? Sans doute pour s’éviter une polémique. Une nouvelle augmentation forcée après celle d’octobre serait mal passée.

Et pour les abonnés Canal et Free ?

Quid des abonnés d’offres partenaires, comme chez Free ? Numerama a interrogé Netflix qui indique ne pas avoir de certitude. Les abonnés Netflix Essentiel conserveront leurs offres, mais le sort des nouveaux clients est encore inconnu. La piste la plus probable est que les nouveaux abonnés Freebox devront souscrire à l’offre Standard avec pub. Dans le cas de Canal+, la question ne se pose pas. L’opérateur a toujours proposé l’offre Standard à 13,49 euros par mois dans ses offres.

Depuis plusieurs mois, Netflix met en avant l’offre à 5,99 euros par mois dans ses publicités. // Source : Numerama

Dans un communiqué envoyé à Numerama, Netflix confirme le sort des abonnés existants : « Les abonnés actuels à l’offre Essentiel ne sont pas affectés par ce changement. Les nouveaux membres ou ceux qui changent de forfait pourront choisir parmi nos différentes formules d’abonnement conçues pour répondre aux différents besoins des spectateurs, y compris Standard avec pub à 5,99 €. »

En l’état, la disparition de Netflix Essentiel n’a rien d’étonnant. Les offres de Netflix sont ainsi plus claires, au vu du mauvais rapport qualité-prix d’Essentiel ces dernières années. Seule incertitude : combien de temps les abonnés existants conserveront l’offre actuelle ?

