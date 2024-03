En Floride, l’ancien président américain s’est longuement entretenu avec Elon Musk, sur lequel il mise pour financer sa campagne. Le milliardaire, de plus en plus à droite et convaincu de l’existence d’une guerre culturelle, pourrait devenir la pièce maîtresse d’un candidat républicain en difficulté financière.

Quand Elon Musk fait de la politique sur Twitter, est-ce vraiment du « troll », comme certains de ses fans l’affirment pour le défendre ?

Depuis plusieurs mois, le milliardaire ne cesse de donner son avis sur des sujets sensibles, comme lorsqu’il se rend à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour appeler à l’expulsion des migrants. Elon Musk ne cesse de tweeter contre Joe Biden, qu’il pense trop vieux et trop « woke », tout en appelant l’Amérique à se réveiller sur des questions sociétales, alors que l’inclusivité détruirait selon lui la société. Elon Musk adore la polémique et n’hésite plus à appeler ses fans à voter pour les Républicains, officiellement au nom de l’équilibre entre les partis, à tel point que certains le qualifient de membre-clé de l’extrême droite américaine aujourd’hui. Son lien avec la Russie ou la Chine interroge aussi.

Selon les informations du New York Times, le patron de Tesla et de SpaceX pourrait jouer un rôle encore plus grand dans la prochaine élection présidentielle américaine. Donald Trump, avec qui il n’a pas toujours eu une bonne relation, miserait sur la fortune d’Elon Musk pour poursuivre sa campagne (alors que ses contretemps judiciaires lui coûtent beaucoup). Elon Musk n’aurait rien encore décidé, mais partagerait avec Donald Trump l’idée qu’il faut absolument battre Joe Biden, qu’il n’hésite plus à associer à certaines théories du complot.

La relation compliquée entre Elon Musk et Donald Trump

Donald Trump et Elon Musk ont une relation compliquée.

En 2016, lorsque Trump a été élu, Elon Musk était beaucoup moins identifié politiquement qu’aujourd’hui. Il donnait de l’argent aux deux partis, ne se mêlait pas de certains sujets polémiques et luttait contre le réchauffement climatique, avec Tesla. Nommé par Donald Trump dans son conseil technologique (avec les autres patrons de la Silicon Valley), Elon Musk avait même été un des premiers à partir, lorsque Donald Trump avait décidé de quitter les accords de Paris. Elon Musk avait justifié sa décision par le fait que « le réchauffement climatique est réel ».

Le New York Times est le premier à obtenu l’info de la discussion Musk/Trump. Un rendez-vous en tête à tête pourrait prochainement avoir lieu. // Source : X

Depuis, les relations entre les deux hommes se sont tendues. Trump et Musk ont deux égos surdimensionnés, ce qui les rend difficilement compatibles. Elon Musk, qui a entamé un virage politique très conservateur ces derniers mois, a longtemps soutenu Ron DeSantis, l’opposant républicain à Donald Trump. Ses principales préoccupations sont l’immigration et le wokisme, qu’il pense sur le point de détruire les États-Unis. Pour lui, Donald Trump est trop vieux et ne va pas assez loin. L’ancien président américain a d’ailleurs souvent ciblé Musk, notamment en le qualifiant de « comedian bullshit » (comique à la con), tout en affirmant qu’il se mettrait à quatre pattes devant lui s’il lui demandait.

Elon Musk va-t-il assumer ses convictions ?

Les derniers retweets d’Elon Musk et de son entourage ne laissent aucun doute : le milliardaire souhaite la défaite du camp démocrate, à la Maison-Blanche et dans les grandes villes (il rêve notamment de voir San Francisco se droitiser et appelle à voter pour des candidats républicains lors d’élections locales). Elon Musk ne cesse de répéter que Joe Biden ne dirige pas vraiment le pays et qu’il le conduit à sa perte, quitte à diffuser des choses mensongères sur l’actuel locataire de la Maison-Blanche. Son influence sur X est immense, et Elon Musk le sait.

Elon Musk a récemment participé à un festival d’extrême droite en Italie, pour parler d’immigration et de repopulation. // Source : YouTube

Avec sa fortune de 200 milliards de dollars, Elon Musk a le potentiel de sortir Donald Trump de ses problèmes financiers, mais s’associerait à tout jamais au président américain et aux futures polémiques qui vont avec. Le New York Times indique que Musk serait prêt à rejoindre Trump, notamment pour son projet sur l’immigration, même s’il appréhende un tel ralliement politique.

Par le passé (et plus récemment, notamment en relayant des articles et des vidéos), Elon Musk a déjà prévenu qu’il ne voterait jamais pour Biden. Reste à savoir s’il est prêt, en plus de voter pour Trump, à le soutenir jusqu’à l’élection de novembre. (Par ailleurs, Elon Musk s’est déjà amusé à comparer le trio Donald Trump / Kanye West / Elon Musk aux trois mousquetaires). Son soutien public, même sans argent, pourrait influencer des millions d’électeurs, alors que la clé de la future élection américaine semble être la mobilisation électorale.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !