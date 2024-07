Lecture Zen Résumer l'article

Après la tentative d’assassinat de Donald Trump, Elon Musk a officialisé son soutien au candidat Républicain lors de l’élection présidentielle américaine. D’autres figures de la Silicon Valley, jusque-là ambigües politiquement, font de même.

Le 13 juillet 2024, alors qu’il donnait son dernier meeting politique avant le Congrès républicain, Donald Trump a été victime d’une tentative d’assassinat. Rapidement abattu, le tireur n’a pas atteint sa cible. La séquence, qui ne dure que quelques secondes, montre l’ancien président américain amené et maintenu au sol par les Services Secrets chargés de sa protection. Après des échanges de coups de feu, on le voit alors se redresser, triomphant, le poing levé et l’oreille en sang. Une photo qui, très probablement, marquera notre époque, est en une de tous les médias américains.

Le soutien officiel d’Elon Musk à Trump

En seulement quelques minutes, X (anciennement Twitter), un réseau social connu pour sa proximité avec « l’alt-right » américaine, s’est transformé en un recueil à soutiens. Des adorateurs de Donald Trump, mis en avant par l’algorithme, prédisent un événement qui offrira la victoire à l’ex-président américain en novembre, annoncent une guerre civile à venir avec les Démocrates qui ont souhaité diviser ou présentent Donald Trump comme un héros des temps moderne, choisi par Dieu, avec un courage sans équivalent.

Le patron de Twitter en personne, Elon Musk, s’est vivement joint à cet emballement numérique. Le milliardaire, qui dirige Tesla et SpaceX en plus de X, a très vite réagi à la tentative d’assassinat. En plus de partager des analyses rapides et des pensées tout aussi véloces, Elon Musk a profité de cet événement pour soutenir officiellement Donald Trump dans la campagne présidentielle. « Je m’engage pleinement pour le président Trump et j’espère qu’il se remettra rapidement », lance-t-il sur la plateforme sociale. Ensuite, il a partagé plusieurs tweets complotistes sur l’absence de protection, dénoncé l’inefficacité des femmes des Services Secrets et retweeté plusieurs comptes classés très à droite. Près de 190 millions de personnes suivent Elon Musk.

Musk partage une photo iconique sur X // Source : Capture d’écran Numerama

Sur le papier, le soutien d’Elon Musk à Donald Trump n’est pas une surprise. Le milliardaire défend la théorie du grand remplacement, critique le wokisme et appelle à repeupler le pays. Il a aussi participé à des opérations anti-migrants à la frontière et n’hésite pas à s’afficher à des festivals d’extrême droite, en Italie, aux côtés de Giorgia Meloni. Récemment, il avait tweeté ne pas comprendre pourquoi les gens qualifiaient le Rassemblement National de Jordan Bardella de parti d’extrême droite. Des points de vue rares pour une personne de son influence.

Ces derniers mois, Elon Musk avait vivement soutenu Ron DeSantis, le gouverneur de Floride opposé à Donald Trump chez les Républicains. Elon Musk, malgré son soutien à la droite américaine, avait été pris pour cible par Donald Trump dans ses meetings. L’ex-président l’avait traîté de « comique à la con ». Avant de virer à droite, comme le rappelle Axios, Elon Musk avait affirmé avoir voté pour Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden. Des indications difficiles à vérifier, alors que Musk appelle à voter pour les Républicains, au nom de l’équilibre parlementaire, à chaque élection locale.

Musk soutient officiellement Trump // Source : Capture d’écran Numerama

Les tirs sur Donald Trump vont lui donner une force médiatique

Ce soutien d’Elon Musk à Donald Trump n’étonnera pas grand monde au vu de sa capacité à propager des théories du complot ou de thèses chères à l’extrême droite nationaliste américaine. D’après Bloomberg, Elon Musk avait déjà fait un don d’argent pour la campagne de Trump bien avant l’assassinat, signe de son engagement pour changer la tête de la Maison-Blanche. Il n’avait toutefois pas officialisé qu’il voterait pour Donald Trump, ni appeler ses fans à faire de même. Elon Musk a souvent indiqué que Joe Biden était l’ennemi à abattre, sans prendre parti pour Donald Trump directement.

Conséquence immédiate de cet engagement public : Elon Musk a libéré la parole de grandes figures libérales de la Silicon Valley, qui n’avaient jamais officialisé leur soutien à Donald Trump dans le passé. Jason Calacanis, David Sacks, Lulu Cheng Meservey… Tous appellent à voter Donald Trump, qu’ils présentent comme un héros des temps modernes, un « mâle alpha » ou « le politique d’une génération ». Elon Musk partage aussi des extraits de Tucker Carlson, journaliste d’extrême-droite viré de Fox News, qui pronostiquait que quelqu’un ferait taire Donald Trump. L’émission de Carlson est aujourd’hui financée par Musk, qui la diffuse sur X.

X peut ainsi influencer des millions d’Américains et donner une dynamique extraordinaire à Donald Trump, qui sera à vérifier dans les prochaines enquêtes d’opinion. Autre soutien : Bill Ackman, CEO du puissant fonds d’investissement Pershing Square, qui a immédiatement suivi Elon Musk et s’est aussi déclaré en soutien officiel de Trump. Un message encensé par Shaun Maguire, associé chez Sequoia Capital, autre fonds puissant ayant son siège en Californie. Ces soutiens spontanés ont tous été amplifiés par Elon Musk, qui leur répond pour booster l’algorithme.

Comparer le courage de Trump aux supposées faiblesses d’Obama ou Clinton… Les amis d’Elon Musk n’hésitent pas. // Source : X

En plus des soutiens officiels à Donald Trump, l’ex-président a, évidemment, reçu le soutien de la quasi-totalité du monde de la tech. Tim Cook, Mark Zuckerberg, Satya Nadella… Personne n’appelle à voter pour lui, mais tous condamnent l’événement et espèrent qu’il sera vite en forme. Joe Biden s’est aussi entretenu avec son opposant.

