Oubliez San Francisco, New York ou Séoul, le géant coréen Samsung a choisi Paris pour son prochain « Unpacked ». C’est au Louvre que les prochains smartphones pliants de la gamme Z devraient être révélés.

Tous les ans, Samsung organise deux grands événements. Il y a d’abord une conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S en début d’année, puis une seconde orientée sur une autre gamme dans le courant de l’été (les Galaxy Z pliants depuis peu, les Galaxy Note avant). La marque a pris l’habitude d’organiser son premier événement sur la côte ouest américaine, puis son second à New York. L’année dernière, elle avait dérogé à cette règle en annonçant les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 à Séoul, en Corée du Sud. Une sorte de retour aux sources.

Cette année, et pour la première fois de son histoire, Samsung a choisi la France. Pour cause, le géant coréen est un des partenaires majeurs des Jeux olympiques depuis 1998 (son premier lien remonte même à 1988). Les JO de Paris 2024 l’incitent à choisir la capitale, et plus précisément le Louvre, pour faire ses annonces mondiales. Que disent les rumeurs ?

Quand a lieu la conférence Samsung Unpacked à Paris ?

Si les annonces de Samsung vous intéressent, rendez-vous à 15 heures le 10 juillet 2024 pour les suivre. La marque coréenne diffusera son Unpacked depuis le Carrousel du Louvre, avec des invités du monde entier sur place.

Numerama sera au Louvre et vous proposera un article en direct pour suivre les annonces en temps réel (en plus de prises en main des produits, dès que ce sera possible).

Quelles sont les annonces attendues ?

Rumeurs et fuites obligent, la plupart des annonces de Samsung sont déjà connues. Certains détails importants n’ont pas encore été publiés (les prix en euros, par exemple), mais il est déjà possible de deviner les grandes annonces du 10 juillet (en espérant des surprises) :

Samsung Galaxy Z Fold 6 : une tablette pliante plus légère

Cinq ans après son premier Galaxy Fold, Samsung devrait dévoiler une version plus légère de son smartphone capable de devenir une tablette. Le Galaxy Z Fold 6, avec son poids supposé de 239 grammes, devrait avoir des bords plus plats et un écran extérieur à peine plus grand. Il devrait utiliser le Snapdragon 8 Gen 3, la dernière puce de Qualcomm.

Samsung Galaxy Z Flip 6 : le téléphone à clapet va s’améliorer

L’autre smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Flip 6, avec son look de téléphone à clapet, devrait gagner quelques nouveautés, comme la puce Snapdragon 8 Gen 3. Il est peu probable qu’il y ait d’autres gros changements.

Le Galaxy Z Fold 6 à côté du Galaxy Z Flip 6 (images supposées). // Source : Fuite Samsung

Samsung Galaxy Ring : la première bague connectée de la marque coréenne

Dévoilée brièvement en début d’année, la bague connectée Galaxy Ring devrait être lancée le 10 juillet. Avec ce produit, Samsung partirait traquer la santé des personnes qui ne veulent pas de montre connectée. C’est un produit extrêmement attendu par les fans de la marque.

Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau

Des nouvelles montres chez Samsung

En plus de la nouvelle Galaxy Watch 7, qui sera sans doute plus rapide et plus endurante, Samsung devrait dévoiler la Galaxy Watch Ultra le 10 juillet. Cette montre s’inspirerait grandement de l’Apple Watch Ultra, avec un design orange et plein de boutons. On imagine que sa cible sera les sportifs.

De nouveaux écouteurs Galaxy Buds

Autres accessoires au programme : les Galaxy Buds. On parle de nouveaux écouteurs avec un design plus conventionnel, avec des tiges et un boîtier de recharge qui nous rappellent les AirPods d’Apple.

Les supposés Galaxy Watch Ultra et nouveaux Galaxy Buds. // Source : Evan Blass

Samsung Galaxy AI : évidemment

Enfin, Samsung ne s’en cache pas, sa conférence parisienne sera l’occasion de revenir sur l’intelligence artificielle générative qu’il a ajouté à ses produits. Sa suite Galaxy AI pourrait gagner quelques nouvelles fonctions, quelques jours après l’annonce d’Apple Intelligence et quelques semaines avant la conférence dédiée aux Pixel 9, où Google devrait dévoiler de nouvelles fonctions IA pour ses futurs produits.

Rendez-vous le 10 juillet, à 15 heures, pour suivre le Galaxy Unpacked sur Numerama.

