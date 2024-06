Lecture Zen Résumer l'article

Plusieurs images supposées des futurs produits de Samsung, dont la présentation est attendue le 10 juillet, dévoilent une montre connectée et des écouteurs Bluetooth extrêmement similaires à l’Apple Watch Ultra et aux AirPods 3. Samsung, dont les produits sont unanimement reconnus pour leur style unique, va-t-il s’inspirer de son rival historique ?

En 2007, quand Apple a lancé le premier iPhone, Samsung s’est rapidement positionné comme son premier rival. De quoi créer des hostilités entre les deux entreprises, qui se sont déchirées devant les tribunaux pendant plusieurs années pour tenter de bloquer la commercialisation des produits de l’autre. La rivalité entre Samsung et Apple vient principalement de la ressemblance entre les premiers iPhone et Samsung Galaxy qui, après l’arrivée d’Apple sur le marché, se sont grandement inspirés du look de l’iPhone.

Et puis, au fil du temps, Samsung a réussi à gommer cette image. Les Galaxy S et les Galaxy Note se sont émancipés de l’iPhone, alors que plusieurs entreprises chinoises, comme Huawei et Xiaomi, ont récupéré l’étiquette « copieur d’Apple ». Même les derniers accessoires de Samsung, comme ses Galaxy Watch (montres) ou ses Galaxy Buds (écouteurs), sont différents de ceux d’Apple. Pourtant, le reste de l’industrie suit la marque californienne et son design universellement apprécié.

Le 10 juillet, lors de sa grande conférence parisienne, Samsung pourrait renier quelques-uns de ses principes esthétiques. Des images publiées sur X par le leaker Evan Blass dévoilent de nouveaux accessoires très proches de ceux d’Apple.

Sur Twitter, le leaker Evan Blass a publié des images des produits prévus par Samsung. // Source : X

Une Apple Watch Ultra, des AirPods et des AirPods Pro

Première différence habituelle entre les montres de Samsung et d’Apple : le Coréen préfère un cadran rond, quand Apple mise sur du rectangulaire aux coins arrondis.

Avec sa Galaxy Watch Ultra, Samsung pourrait faire le choix d’un écran rond… dans un cadran rectangulaire. La montre reprendrait la couleur d’accentuation orange de l’Apple Watch, ses boutons d’action et son emblématique bracelet océan.

Les supposés Galaxy Watch Ultra et nouveaux Galaxy Buds. // Source : Evan Blass

S’il n’est pas étonnant de voir Samsung attaquer Apple avec une montre ultra (cette gamme est très appréciée, notamment grâce à sa grande autonomie et son côté plus rigide), le fait de voir la marque coréenne reprendre le design de l’Apple Watch est plus surprenant. Ce n’est pas dans ses habitudes récentes.

Au niveau des écouteurs aussi, les futurs Galaxy Buds, aussi bien dans la forme des écouteurs que dans celle du boîtier, semblent tout piquer aux AirPods. Jusqu’à aujourd’hui, Samsung a toujours conçu des écouteurs Bluetooth sans tige ou avec une forme originale (des haricots). Pourquoi reprendre celui des AirPods en 2024, alors que les Galaxy Buds précédents font déjà partie des meilleurs du marché ?

Z Fold 6 et Z Flip 6 : ici, Samsung est toujours pionnier

Si le choix de Samsung avec ses futurs accessoires peut surprendre, les premières images de ses futurs smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, rappellent que le Coréen reste le pionnier des écrans qui se plient. Ici, comme en général avec ses smartphones, Samsung reste une des rares marques avec son propre code de design. Le S24 Ultra n’a rien à envier à un iPhone 15 Pro Max.

Evan Blass a aussi obtenu des photos des prochains Z Flip et Z Fold. // Source : X

En plus de nouveaux smartphones pliants et d’accessoires très inspirés d’Apple, Samsung devrait dévoiler sa première bague connectée, la Galaxy Ring, le 10 juillet. L’événement aura lieu à Paris, depuis le Carrousel du Louvre.

