Décidément, l’événement Samsung Unpacked apporte son lot de nouveaux produits. Au programme, nouveaux smartphones, nouvelles montres connectées et même un tout nouveau produit sous forme de bague.

Ce 10 juillet a eu lieu le traditionnel Samsung Unpacked, la conférence d’annonce des nouveaux produits et des innovations de la marque. Un timing plutôt préparé par l’entreprise en vue des JO 2024, puisque, oui, l’entreprise sud-coréenne a négocié un partenariat d’envergure pour la compétition, ce qui lui permettra notamment de mettre en avant ses tout nouveaux produits. Mais pas besoin d’attendre les publicités, avant le lancement officiel de la compétition, les nouveautés Samsung sont déjà disponibles.

Où précommander la Samsung Galaxy Ring ?

On commence par la plus grosse nouveauté de cette année, à savoir la bague connectée signée Samsung. Beaucoup d’attentes et de rumeurs entouraient ce produit d’une nouvelle forme, depuis son teasing lors du Samsung Unpacked en janvier dernier.

Nous y sommes, ce mystérieux anneau de science-fiction est enfin disponible. Sans grande surprise, la bague permet une multitude de mesures de données relatives à la santé de son propriétaire. Elle propose des fonctions comme la surveillance de la fréquence cardiaque, l’analyse du sommeil, la prédiction des cycles menstruels, mais également tout un tas de rapports d’activité sur le téléphone lié à la marche ou à la course.

On peut apercevoir les trois capteurs dans la bague connectée de Samsung. Ils sont miniatures. // Source : Numerama

On peut évidemment piloter et retrouver toutes ces informations dans l’application compagnon sur son téléphone Android. Les propriétaires d’iPhone en sont malheureusement privés. Peut-être que cette sortie donnera des idées à la firme concurrente.

En somme, la bague connectée de Samsung n’offre à première vue pas d’évolution majeure par rapport à une montre connectée, et propose même un peu moins de fonctions. Pour le moment, elle se tourne exclusivement vers la santé et ne peut pas effectuer de paiement sans contact à l’aide d’une puce NFC ou encore vous avertir des notifications smartphones. Le principal argument de cette V1 est sans aucun doute sa taille miniature, qui peut plaire à ceux qui n’aiment pas spécialement s’encombrer le poignet avec une montre. Commercialisée à partir du 24 juillet dans 9 tailles à un prix catalogue de 449 €, la bague est un peu plus chère que la Galaxy Watch 7.

Où précommander le Samsung Z Fold 6 ?

Le Galaxy Z Fold 6 marque une nouvelle étape sans trop de prise de risques pour Samsung. Fidèle au concept tablette/smartphone, Samsung a choisi la direction pour ce nouveau modèle.

Ce Fold 6 présente quelques améliorations par rapport au Fold 5, notamment au niveau de son écran, avec des bords un peu plus fins de moins 1,2 mm une fois plié. Le gabarit du téléphone ne change pas tant que ça, si ce n’est au niveau des tranches qui sont désormais plates, comme sur les derniers modèles de Galaxy.

Les couleurs du Galaxy Z Fold 6. // Source : Numerama

Il dispose toujours d’un écran de couverture de 6,3 pouces et d’un écran principal de 7,6 pouces, avec une définition améliorée grâce aux bordures affinées. Il est équipé d’une batterie de 4 400 mAh et de la puce Snapdragon 8 Gen 3 pour s’en sortir sur les applications et les jeux les plus gourmands.

Les prix restent inchangés par rapport aux modèles précédents : comptez 1 999 € pour la version 256 Go, 2 119 € pour la version 512 Go, et 2 359 € pour le modèle avec 1 To de stockage.Pour la précommande, Samsung offre l’assurance pendant 1 an et une coque à l’effigie des JO de Paris 2024

Où précommander le Samsung Z Flip 6 ?

Le Fold 6 n’est pas le seul nouveau smartphone présenté lors de cet événement. Il a été rejoint par le Flip 6, l’autre téléphone pliable de la marque. Comme pour le Fold, le Flip 6 conserve évidemment son design singulier à clapet. Son écran de 6,7 pouces se plie toujours en deux, pour prendre un format ultra-compact avec un écran de veille « Always on ». Cet écran reste inchangé, mais grâce à des améliorations de l’IA, il devient plus fonctionnel, notamment avec des réponses automatiques.

La principale nouveauté esthétique réside dans les bordures plates, une caractéristique partagée avec le Z Fold 6. Cette modification subtile peut passer inaperçue au premier coup d’œil, car le Z Flip 5 avait déjà des bordures relativement aplaties.

Les couleurs du Galaxy Z Flip 6 // Source : Numerama

Ce qui change vraiment la donne dans cette nouvelle version, on le retrouve côté photographie avec un capteur principal de 50 Mpix, remplaçant le capteur un peu léger de 12 Mpix de la version précédente. Cet ajout aligne les caractéristiques du Z Flip 6 sur les standards haut de gamme du Galaxy S24, bien que le téléobjectif soit toujours absent. À l’instar du Fold, le modèle se voit attribuer une puce Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM au lieu de 8 Go. Pour l’autonomie, cette nouvelle version fait mieux avec une batterie de 4 000 mAh au lieu de 3 700 mAh.

Le Z Flip 6 est disponible en deux configurations de stockage : 256 Go pour 1 199 € et 512 Go pour 1 319 €, un prix encore élevé qu’on aimerait voir passer sous la barre des 1 000 €. Comme pour le Fold, vous bénéficiez d’une assurance pendant 1 an et d’une coque à l’effigie des JO de Paris 2024.

Où précommander la Samsung Galaxy Watch 7 ?

Pour ceux qui ne sont pas trop branchés bague, le Samsung Unpacked a réservé cet événement pour présenter deux nouvelles montres, dont la Galaxy Watch 7.

Elle fait suite à la Galaxy Watch 6 sortie il y a peu moins d’un an. Ici aussi, pas de grande révolution au niveau du design. La forme est proche de la génération précédente, avec un boîtier en aluminium et un verre en saphir à l’avant. Elle intègre un nouvel écran Super AMOLED, disponible en deux tailles : 1,3 pouces pour le modèle 40 mm et 1,5 pouces pour le modèle 44 mm.

Galaxy Watch 7 // Source : Numerama

En termes de fonctionnalités, la montre intègre un capteur optique amélioré avec davantage de LED pour analyser plus précisément la fréquence cardiaque, mais aussi la saturation en oxygène dans le sang.

La Galaxy Watch 7 est disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm, avec des prix attendus respectivement de 319 € et 349 € pour les versions Bluetooth. Pour les modèles Bluetooth + 4G, les prix sont de 369 € pour la version 40 mm et 399 € pour la version 44 mm.

Pour ce lancement, vous pouvez même profiter d’une offre 50 € de bonus reprise ou 30% de remise lors d’un achat simultané avec un Galaxy Z Flip 6 | Z Fold 6.

Où précommander la Samsung Galaxy Watch Ultra ?

La Watch 7 n’est pas la seule nouvelle montre connectée de la marque. Pour concurrencer l’Apple Watch Ultra, Samsung lance un tout nouveau modèle : la Galaxy Watch Ultra, sa première montre en titane renforcé, avec un bouton d’action.

Cette Galaxy Watch Ultra se positionne sur le segment du haut de gamme avec un écran rond de 47 mm, logé dans un boîtier carré en titane grade 4. Malgré un design massif, elle est relativement légère du fait de sa conception en titane.

Galaxy Watch Ultra // Source : Nicolas Lellouche

Elle présente sur le papier des caractéristiques prêtes pour des usages dans des conditions extrêmes, idéales pour les sportifs. Avec ses 10 ATM, elle peut résister à une pression sous-marine jusqu’à 100 mètres. C’est deux fois plus que la Galaxy Watch 7.

Son écran Super AMOLED de 1,5 pouce (480 x 480 pixels) affiche une luminosité éclatante de 3 000 nits, similaire à ce que l’on retrouve sur sa rivale, l’Apple Watch Ultra 2.

En termes de performances, elle dispose d’une puce Exynos 1000 gravée en 3 nm avec 32 Go de stockage et 2 Go de RAM. Côté autonomie, c’est assez démentiel, la marque promet jusqu’à 100 heures sur une seule charge.

La montre connectée est dotée du nouveau capteur pour le suivi de la santé et peut mesurer tout un tas de données via l’application Samsung Health.

Vendue avec le Bluetooth et la 4G, la Galaxy Watch Ultra affiche un prix de 699 €, soit 200 € de moins que sa rivale de chez Apple.

