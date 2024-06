Lecture Zen Résumer l'article

S’abonner à Netflix, Spotify, Deezer, ou YouTube Premium depuis la Turquie ou l’Argentine grâce à un VPN… Cette ruse de plus en plus répandue en ligne permet de payer moins cher ses abonnements. Google a décidé de lui faire la guerre, pour empêcher les fraudeurs de ne pas payer YouTube Premium.

En France, un abonnement YouTube Premium coûte 12,99 euros par mois. En Turquie, on peut obtenir la même chose pour… 1,50 euro par mois.

Depuis plusieurs années, notamment grâce à l’aide de forums dédiés aux bons plans, de plus en plus de fraudeurs utilisent un VPN ou un compte Apple/Google turque pour aller s’abonner à un service à l’étranger, puis l’utilise normalement en France, sans jamais être embêté. En Inde, en Argentine, au Pakistan ou en Turquie, il n’est pas rare de trouver des formules annuelles à un tarif inférieur au forfait mensuel français, ce qui crée forcément de la tentation. Les marques ferment généralement les yeux sur cette pratique, qui leur ramène malgré tout des abonnés.

Après avoir fait la guerre au partage de compte, les plateformes vont-elles s’attaquer aux personnes qui s’abonnent à l’étranger pour payer moins cher ? Google a commencé à prévenir les personnes abonnées à YouTube Premium depuis l’étranger que leur abonnement était suspendu.

Le mail envoyé par YouTube à des clients abonnés depuis l’étranger. // Source : Reddit

YouTube annule des abonnements suspicieux

Comme l’ont signalé plusieurs utilisateurs sur Reddit, YouTube envoie un mail à certains de ses abonnés YouTube Premium. L’entreprise leur annonce la fin de leur abonnement, mais ne rentre pas dans les détails. Les internautes ont rapidement fait le lien avec les comptes créés à l’étranger, puisque plusieurs personnes dans ce cas ont reçu le même message.

Interrogé par Techcrunch, Google confirme que la raison de ces suspensions est à la fraude au VPN. « Dans les cas où le pays d’inscription ne correspond pas à celui où l’utilisateur accède à YouTube, nous demandons aux membres de mettre à jour leurs informations de facturation en fonction de leur pays de résidence actuel » précise un porte-parole de l’entreprise au média américain.

Autrement dit, un compte YouTube turque, s’il n’est pas utilisé depuis une connexion turque régulièrement, est désormais considéré comme suspect. L’utilisateur peut toujours continuer d’utiliser son VPN régulièrement, mais perd en tranquillité. Jusqu’à aujourd’hui, l’utilisation d’un VPN n’était nécessaire qu’à l’inscription.

L’interface de YouTube Premium et de YouTube Music, avec la possibilité de télécharger. // Source : Numerama

Sur Reddit et Twitter, plusieurs utilisateurs concernés par l’annulation ne sont pas satisfaits par la décision de Google. La plupart d’entre eux indiquent qu’ils ne payeront pas le tarif entier et favoriseront le piratage. Reste à savoir s’ils se conformeront à cette décision ou s’ils finiront par reprendre un abonnement.

Netflix, Disney+, Spotify, Deezer… Qui seront les prochains à couper les faux comptes turques ?

Après YouTube, d’autres services de streaming s’attaqueront-ils aux fraudeurs à l’inscription ?

Netflix et Spotify, pour ne citer qu’eux, ont beaucoup de faux abonnés turques. Les deux services pourraient être tentés d’agir comme Google, pour maximiser leur chiffre d’affaires. Le français Deezer, par exemple, bloque déjà les cartes de paiement françaises quand on se connecte depuis un autre pays, même s’il reste d’autres moyens de frauder. Un système de comparaison entre l’adresse IP d’inscription et celle utilisée au quotidien serait plus efficace

