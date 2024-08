Lecture Zen Résumer l'article

Les abonnés YouTube Premium peuvent tester jusqu’au 2 septembre la fonctionnalité « Sleep Timer » qui permet de suspendre l’application au bout d’un certain temps. YouTube propose aussi d’attendre la fin de la vidéo.

L’abonnement YouTube Premium, qui permet de supprimer les publicités et de télécharger des vidéos sur son téléphone, dispose d’un autre avantage méconnu : la possibilité de tester des nouvelles fonctions en avant-première. Sur la page YouTube New, Google propose plusieurs fonctions « expérimentales qui pourraient arriver à l’avenir dans la version grand public de YouTube, ou être juste abandonnées.

Dernier exemple en date, la fonction Sleep Timer, disponible à l’essai jusqu’au 2 septembre. Il s’agit d’un minuteur de sommeil pour couper la lecture au bout d’un certain temps.

La fonction Sleep Timer. // Source : YouTube

YouTube Sleep Timer : une durée précise ou la fin de la vidéo

Une fois l’option activée, le minuteur de sommeil apparaît dans l’onglet réglage d’une vidéo. Il permet de couper la lecture au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 60 minutes. Autre option imaginée par YouTube : attendre la fin de la vidéo, pour pouvoir aller jusqu’au bout.

L’activation du Sleep Timer. // Source : Numerama

Quel est l’intérêt d’une telle fonction ? On peut en imaginer au moins deux :

S’endormir en regardant la vidéo sans se réveiller deux heures après avec un historique pollué par des contenus qu’on ne se souvient pas d’avoir regardé.

Ne pas consommer des données inutilement à l’étranger ou avec un petit forfait, en se limitant uniquement à la vidéo en cours.

Le message qui s’affiche à la fin du minuteur. // Source : Numerama

Quand le minuteur s’arrête, un pop-up blanc apparaît au milieu de l’écran. On peut y lire « Nous espérons que vous dormez profondément, mais vous pouvez toujours ajouter du temps ». En cas de non-réponse, l’écran de votre appareil se mettra en veille automatiquement au bout d’un certain temps.

Google va-t-il adopter ce minuteur et le proposer à tous les utilisateurs de YouTube ? C’est possible, puisque cette pratique se répand de plus en plus aujourd’hui (Google TV et Apple tvOS en intègrent un nativement). Réponse après le 2 septembre, quand l’essai sera terminé.

