Quand Netflix augmente ses prix dans un pays, la question ressurgit : est-il possible de s'abonner au service de SVOD dans un pays où l'abonnement est moins cher ? Comme Netflix est un service international, cette interrogation a du sens. Mais est-ce vraiment possible, et surtout, est-ce bien légal ? Nous avons tiré les choses au clair.

À la rentrée 2021, Netflix a augmenté ses prix en France. L’abonnement le plus premium, celui qui permet de profiter de la 4K UHD et de 4 écrans en simultané, passe ainsi à 17,99 €. La facture totale, par an, passe donc à 215,88 €. Un montant qui commence à peser sur le porte-monnaie, surtout quand on se souvient que Netflix augmente fréquemment ses prix : jusqu’où le diffuseur de Squid Games et The Witcher va-t-il aller ?

Sur le web et sur les réseaux sociaux, il se murmure pourtant qu’une méthode permettrait de profiter de n’importe quel abonnement Netflix pour moins cher. Cette méthode ne serait pas illégale et Netflix aurait une tolérance assez large pour celles et ceux qui l’emploient. Après tout, le géant de la SVOD est aussi au courant que des personnes utilisent un VPN pour profiter de son catalogue américain. Contrairement à Disney+, qui bloque assez efficacement l’usage, Netflix a toujours enchaîné les déclarations molles et les décisions peu contraignantes à ce sujet.

Alors, est-ce que cette méthode pour payer Netflix à bas prix existe vraiment ?

De quelle méthode pour payer Netflix moins cher parle-t-on ?

Comme chacun sait, Netflix est un service international. Si vous payez un abonnement à Netflix France, vous pourrez regarder Netflix USA en Californie ou Netflix Allemagne à Berlin. La promesse de Netflix est simple : quel que soit l’abonnement que vous payez, vous aurez accès au Netflix du pays où vous êtes avec votre compte. C’est pour cela que des petits malins utilisent un VPN pour se localiser ailleurs et regarder le Netflix d’un autre pays.

Pour ce qui est du paiement et de la création de compte, Netflix a tout de même des protections. Essayez par exemple de mettre un VPN en Inde, de créer un compte Netflix et d’utiliser une carte bancaire française pour l’approvisionner : le service vous invitera à passer sur une zone géographique différente pour régler, notamment en vous repérant par votre numéro de téléphone portable associé au compte, vérifié à la première activation.

Une faille existe pourtant, comme Numerama a pu le vérifier. Elle est un peu longue et complexe, mais elle semble bien fonctionner. Si vous créez un compte en France, que vous payez un premier mois au tarif français voulu, que vous annulez votre abonnement et que, après son expiration (donc le mois suivant), lors d’un voyage à Istanbul, vous réactivez ce compte, vous paierez le prix turc de Netflix (ou celui du pays où vous êtes). Soit à peu près 5 € par mois pour la version 4K UHD 4 écrans. De retour en France, vous profiterez, comme Netflix le promet, du Netflix français. En faisant cela, la réponse à la question est claire : vous continuerez à payer le prix turc.

Cette méthode pour payer Netflix moins cher est-elle illégale ?

Sur son site officiel, Netflix précise dans sa propre FAQ qu’un abonnement Netflix est payé dans la devise du pays où il a été souscrit et que c’est une procédure tout à fait normale. Le fait de réactiver votre abonnement à l’étranger et de payer le prix correspondant au pays dans lequel vous êtes est donc parfaitement légal et entendu par Netflix.

L’inverse aurait été étonnant : les prix de Netflix sont plus ou moins indexés sur les revenus des habitants d’un pays. Vous faire payer plus cher parce que vous êtes expatriés serait injuste.

Utiliser un VPN pour réactiver son abonnement Netflix, est-ce légal ?

Il s’agirait ici clairement un abus de la politique de Netflix, et c’est là qu’il s’agit de méthodes non recommandées, voire douteuses.

L’usage d’un VPN permet de contourner les restrictions géographiques en vous rendant virtuellement dans un autre pays sans vous déplacer : vous profiteriez par exemple du web turc comme un Turc, mais vous restez un citoyen français vivant en France. Cela entre en infraction avec les règles d’utilisation de Netflix.

Dans le monde du cinéma et de la série télé, les contrats de distribution des œuvres sont négociés au niveau national, parfois en respectant les lois de l’État (la chronologie des médias en France, par exemple). Contourner la localisation en utilisant un VPN pour avoir Netflix moins cher, ce serait faire fi de tout cela.

Netflix peut-il bannir cette méthode ?

Netflix a tous les droits sur sa plateforme. Il peut tout à fait décider, du jour au lendemain et sans préavis, d’implémenter des moyens de détecter ce contournement. Il le fera d’ailleurs probablement s’il estime qu’il a un impact sur son chiffre d’affaires. D’autres géants de la SVOD comme Disney+, et même Canal+ en France, prennent beaucoup plus de précautions : contourner leurs règles, en voyage ou avec un VPN, est très difficile, sinon impossible.

