Avec NordVPN, CyberGhost fait probablement partie des services de réseaux privés virtuels (VPN) les plus connus du grand public. C’est grâce à diverses campagnes de communication bien huilées, mais également à une facilité d’utilisation à saluer.

Connu certes, mais pas exempt de défauts, car nous allons le voir, CyberGhost VPN a bien quelques ombres au tableau. En l’occurrence, c’est la nature des activités de la société au petit fantôme qui pourraient bien faire grincer des dents les internautes les plus soucieux de leurs données personnelles. On vous en dit plus ci-dessous, et dans notre comparateur des meilleurs VPN.

En bref : notre avis sur CyberGhost VPN

Le verdict Cyberghost Voir la fiche 2,11 € /mois On a aimé Parfait pour le streaming vidéo

Interface simple et fonctionnelle

AdBlocker intégré On a moins aimé Pas irréprochable sur les données personnelles

Manque d’une fonctionnalité coup de cœur

Impossible de choisir un serveur particulier dans chaque pays CyberGhost VPN est un VPN très accessible, abordable, qui a pour lui sa grande facilité d’utilisation, là où des services concurrents misent sur une plus grande variété de fonctionnalités. Pour le dire plus clairement : si vous recherchez un VPN pour accéder facilement aux catalogues géobloqués de vos services de streaming favoris, CyberGhost VPN est une très bonne option. En revanche, si vous cherchez un VPN respectable dans lequel vous pouvez avoir une confiance à toute épreuve, il faudra peut-être y réfléchir à deux fois. Loin d’être irréprochable en matière de confidentialité des données, Kape Technologies, l’entreprise israélienne qui possède le VPN, n’offre pas des gages suffisants pour être totalement à l’aise.

Interface de CyberGhost VPN : la simplicité à l’état pur

Pas de fioritures avec CyberGhost. Une fois le VPN installé sur sa machine et la connexion à son compte effectuée, un simple panneau dans la barre des tâches nous permet de nous connecter en un clic à nos serveurs favoris.

L’atout de Cyberghost réside dans le fait de proposer par défaut un profil taillé pour accéder à des catalogues de services de streaming étrangers. Comme il y a de fortes chances que vous soyez là pour ça, ce sera une spécificité que vous apprécierez.

Pour une connexion rapide, un panneau accessible dans la barre des tâches offre les options essentielles. // Source : Capture d’écran

L’interface principale de CyberGhost sur Mac. // Source : Capture d’écran

Éventuellement, peut agrandir la fenêtre pour arriver sur l’interface globale, plus riche en options. On obtient ici la liste de tous les serveurs disponibles, ainsi que l’accès aux (maigres) fonctionnalités avancées du logiciel. Voici les principales :

Des serveurs optimisés pour le streaming ou le téléchargement ;

Kill Switch pour couper toute connexion qui ne transite pas par le VPN ;

Possibilité d’acquérir une adresse IP unique (avec surcoût) ;

Leak Monitor pour vérifier si son adresse mail ou mot de passe a fuité dans des bases de données pirates.

L’une des fonctionnalités phares de CyberGhost VPN est la possibilité d’acheter une IP dédiée. Pour un surcoût d’environ 5 euros par mois, il est possible d’obtenir une IP située aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France ou en Allemagne qui restera fixe quoi qu’il arrive et vous est propre. En effet, utiliser un VPN consiste à partager son adresse IP avec toutes les autres personnes connectées au même serveur. Ce qui peut supposer l’apparition de captchas lorsque vous visitez certains sites, ou dans des cas extrêmes à des bannissements de l’IP.

CyberGhost permet d’acquérir une IP personnelle. // Source : Capture d’écran

Garanties no log par CyberGhost, ces adresses IP sont à la fois un atout et un frein au VPN. En effet, si l’idée derrière l’utilisation d’un VPN est de masquer ses traces sur le web en les mélangeant à celles d’autres internautes, obtenir une adresse IP unique vous rend, de fait, identifiable. Certes, votre connexion est délocalisée, mais un acteur malveillant pourrait plus facilement retrouver votre trace que si vous changiez d’IP à chaque nouvelle connexion au VPN.

Notons toutefois que, dans le cas d’une utilisation pour du streaming vidéo, cela peut avoir son intérêt. Des services de streaming bloquent parfois les adresses IP identifiées comme étant celles d’un VPN afin d’empêcher l’accès à leur catalogue. Obtenir une IP unique via CyberGhost peut pallier ce problème.

Sur iOS, CyberGhost est d’une simplicité à toute épreuve. L’interface est claire et fonctionnelle. Elle offre un accès rapide aux principales fonctionnalités. On apprécie de trouver un panneau « streaming » dans le choix des serveurs, facilitant la connexion rapide à un serveur optimisé pour telle ou telle plateforme.

Quel intérêt d’avoir CyberGhost VPN ? Les principales caractéristiques

Voici les principales promesses formulées par CyberGhost VPN.

Caractéristiques principales de Cyberghost VPN

Caractéristiques Données Serveurs Plus de 9 300 Pays couverts 93 Nombre d’appareils par compte 7 Protocoles VPN IKEv2

WireGuard SAV Chat en ligne

Email Garantie satisfait ou remboursé 45 jours Fonctionnalités avancées Protection Anti-menaces

Kill Switch

Split Tunneling

IP dédiée

serveurs optimisés streaming et téléchargement Protection par double authentification Non Prix 2,19 €/mois (abonnement de 2 ans)

Usage quotidien

Après l’installation du VPN, il est possible de se rendre dans les options pour activer la connexion automatique à CyberGhost VPN dès l’allumage de l’ordinateur. En optant pour le « serveur recommandé », qui se situe en France dans notre cas, nous n’avons pas remarqué de gêne particulière au niveau de la vitesse de connexion (fibre optique). En revanche, nous avons plusieurs fois dû remplir un captcha ne serait-ce que pour accéder à une recherche sur Google.

Chose appréciable, on peut définir des règles particulières concernant CyberGhost. Par exemple, activer le VPN dès lors qu’on se connecte à un réseau Wi-Fi ouvert ou inconnu.

On peut choisir de se connecter à un VPN automatiquement lorsqu’on accède à un réseau WiFi inconnu. // Source : Capture d’écran

Cyberghost VPN et SVOD

L’accès facilité aux plateformes de streaming et à leurs catalogues étrangers est l’un des points forts de CyberGhost VPN. Grâce à une sélection de serveurs dits « optimisés » (le service précisément concerné est spécifié sous le nom du serveur), on sait exactement quel serveur choisir pour profiter des contenus que l’on souhaite.

Et ce n’est pas du flan ! La preuve, impossible d’accéder au catalogue américain d’un site de SVOD en optant pour un serveur « optimisé » pour un autre service de streaming. En revanche, dès que l’on sélectionne le serveur et le service de streaming idoine, tout fonctionne comme sur des roulettes, et sans ralentissement constaté.

L’offre de serveurs dédiés au streaming est particulièrement claire. // Source : Capture d’écran

Les serveurs de CyberGhost VPN

CyberGhost se targue de proposer un gigantesque nombre de serveurs. Presque 10 000, d’après son décompte. Dans les faits, difficile de s’apercevoir de cette variété en naviguant sur l’application.

En effet, CyberGhost VPN ne vous propose en réalité de sélectionner qu’un pays et une localisation dans ce pays. Vous n’avez pas réellement le choix du serveur dans la liste. Pour l’essentiel des utilisateurs et des utilisatrices, cela ne posera sans doute jamais un problème. Mais, il est toujours bon d’avoir le choix.

CyberGhost ne permet pas de choisir un serveur particulier sur lequel se connecter, seulement un pays et une localité. // Source : Capture d’écran

Concernant les pays proposés, justement, CyberGhost liste bien entendu un grand nombre de pays d’Europe et d’Amérique, et par ailleurs de nombreux pays asiatiques (Japon, Cambodge, Corée du Sud, Inde et même Chine).

La Russie, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar font également partie du lot. Des pays qui ne sont pas particulièrement connus pour leur respect des données personnelles, mais dont la possibilité de s’y connecter peut avoir un intérêt pour certaines personnes.

Serveurs spécialisés, protection en ligne : les bonus de CyberGhost VPN

Faison un tour d’horizon des particularités de CyberGhost VPN. Qu’est-ce qui en fait un service à part dans le paysage ?

Serveurs optimisés

L’une des grandes forces de CyberGhost VPN est sa variété de serveurs optimisés pour les services de streaming vidéo. Outre les plateformes de SVOD habituelles, et leurs catalogues géolocalisés (américain, etc.), on trouve aussi des serveurs dédiés à des chaînes de télévision. Il suffit de se référer à chaque fois à la mention inscrite sous chaque serveur pour savoir vers lequel aller.

IP dédiée

CyberGhost est l’un des seuls services de VPN à proposer d’acheter une IP personnelle, sur laquelle personne d’autre ne pourra se connecter. Nous évoquions plus haut les limites de ce système, à savoir que de bénéficier d’une IP unique vous rend de fait traçable. Mais, pour le streaming vidéo ou d’autres usages qui n’ont pas trait à la confidentialité, cela peut avoir un intérêt certain.

Smart DNS, audit de sécurité, bug bounty : les atouts sécuritaires de CyberGhost VPN

Comment se défend CyberGhost VPN du point de vue de la protection des données de ses clients ? Vous allez le voir, tout n’est pas rose au royaume du petit fantôme.

Smart DNS

CyberGhost propose à ses clients de paramétrer un serveur DNS particulier qui peut, de fait, s’étendre à toute une variété de périphériques connectés. On pense notamment aux consoles de jeux comme les Xbox Series ou les PS5, mais plus largement même aux routeurs afin de se diffuser à tous les périphériques connectés de la maison.

On retrouve la même option directement dans l’application CyberGhost. Décochée par défaut, elle permet de bloquer automatiquement certains domaines, notamment ceux utilisés par des trackers publicitaires. Cependant, nous ne pouvons savoir de quels domaines il s’agit, ni si cette protection est très efficace. Sur Numerama, par exemple, l’affichage publicitaire n’est pas affecté par l’utilisation de cette option.

Une option permet de passer par un serveur DNS qui bloque les publicités. // Source : Capture d’écran

Politique de protection des données

Nous l’avons maintes fois répété dans cet avis : CyberGhost est un excellent VPN si votre besoin se limite à du streaming vidéo. Pour ce qui est de la protection des données personnelles, c’est hélas une autre affaire.

L’entreprise a beau vanter sur son site web qu’elle « anonymise » votre connexion et vous rend pratiquement invisible sur Internet, gardez en tête plusieurs drapeaux rouges dans cette histoire. Ainsi, si la firme promet une politique dite zéro log (aucune trace conservée de la navigation des utilisateurs), ses applications ne sont pas open source. On doit donc les croire sur parole.

Il faut dire que le nouveau propriétaire de CyberGhost VPN ne donne pas franchement matière à être rassurés. Basé en Roumanie, le VPN est entré en 2017 dans le giron de Kape Technologies, une entreprise israélienne auparavant connue sous le nom de Crossrider et célèbre pour… avoir développé une plateforme logicielle permettant notamment le déploiement d’adwares et de malwares.

Des enquêtes ont été menées depuis sur CyberGhost et aucune n’a montré que le logiciel VPN était vecteur de contamination par des virus quelconques. Cela étant, on peut considérer que le contrat de confiance est quelque peu ébranlé. Donc, c’est à vos risques et périls, en somme.

Si le VPN ne fait pas partie des outils recommandés par le très sérieux Privacy Tools, CyberGhost se targue d’avoir passé, avec succès, un audit auprès de la société Deloitte en 2022 et nous invite à consulter le rapport… qui mène vers une page introuvable sur son site web.

Bug bounty

CyberGhost VPN s’est doté d’un programme de bug bounty censé motiver les experts en cybersécurité à venir renforcer ses infrastructures. La firme offre des primes allant jusqu’à 1 250 dollars pour toute découverte entraînant un correctif de la part de leurs équipes.

Quel est le prix d’un abonnement à CyberGhost VPN ?

CyberGhost VPN est l’une des solutions les plus abordables du marché. Fort d’une offre tarifaire claire et de prix attractifs, elle a toutes les chances de convaincre celles et ceux qui recherchent un VPN simple pour profiter du catalogue de SVOD de pays étrangers.

Abonnement d’un mois : 11,99 euros

Abonnement de 6 mois : 6,99 euros par mois (soit 41,94 euros)

Abonnement de deux ans : 2,19 euros par mois (soit 56,94 euros). Attention, CyberGhost précise que cette offre s’applique pour deux ans, PUIS tous les ans. Autrement dit, une fois les deux années échues, on passe plutôt à 4,38 euros par mois.

Attention : la formule 2 ans devient annuelle après les deux premières années échues. // Source : Capture d’écran

