Fluide, accessible sur tous les appareils et déployant des options de sécurité avancées (kill switch, Tor over VPN, bloqueur de publicités), Proton VPN est d’après nous l’une des options les plus sérieuses du marché. Cela, en raison de sa proximité géographique, qui rassure, et que l’entreprise profite d’une réputation qui n’a pas encore été ternie. Et, quand on sait que choisir un VPN, c’est accepter de faire transiter tout son trafic Internet par un tiers, cela compte.

Certes, la version payante de Proton VPN est plus chère que la concurrence, mais le service est fourni dans une version gratuite qui offre déjà de belles possibilités. Aussi, il faut garder en tête que Proton VPN n’est pas qu’un VPN. S’abonner (via l’offre Unlimited, bien plus avantageuse) c’est aussi se donner l’accès à tous les autres services du groupe : Proton Drive, Proton Pass, Proton Calendar et surtout Proton Mail. Un argument de poids, qui contribue à sortir Proton de la masse des fournisseurs de services VPN.