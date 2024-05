Lecture Zen Résumer l'article

Voilà : Twitter tire officiellement sa révérence. L’adresse historique, twitter.com, redirige désormais automatiquement sur x.com. La fin d’une transition qui s’est déroulée en trois actes.

Twitter, 2006-2024. Si vous visitez le réseau social en tapant dans la barre d’adresse du navigateur www.twitter.com, vous tomberez dorénavant sur x.com. Une redirection obligatoire s’impose désormais aux internautes allant sur le site communautaire d’Elon Musk. D’ailleurs, l’intéressé a tweeté ce 17 mai : « tous les systèmes centraux sont maintenant sur x.com. »

Une fois la redirection faite, les internautes verront deux bandeaux en bas de leur écran. Le premier confirme le changement d’URL, mais que les « paramètres de confidentialité et de protection des données restent inchangés. » Le second demande la préférence de l’internaute concernant les cookies — les accepter tous ou juste une partie.

Elon Musk est connu pour avoir la manie de la lettre X. On la retrouve dans certaines de ses entreprises (SpaceX, xAI), dans des produits précis (la Tesla Model X), dans le projet ayant précédé PayPal (x.com, adresse désormais utilisée pour feu Twitter). Le renommage du site suit cette tendance, comme la tentative de donner le nom X Æ A-12 à l’un de ses enfants.

Une transition en trois actes

Le rachat de Twitter par Elon Musk, survenu en octobre 2022 après un long feuilleton riche en rebondissements, a été le premier acte de cette transition. Le deuxième acte est arrivé en juillet 2023, avec l’annonce de la prochaine fin de Twitter, au profit de X. Fini l’oiseau bleu, place au nouveau logo, et au nouveau nom.

Jusqu’à présent, les marqueurs de cette transition étaient cosmétiques et symboliques, avant tout. Une nouvelle identité de marque, de nouveaux produits et services aux intitulés explicites (X Premium, ex Twitter Blue) ou encore tentative d’instauration d’un nouveau vocabulaire (qui n’a pas encore pris) : X’er au lieu de tweeter, par exemple.

Avant ce troisième acte, survenu le 17 mai, une première tentative a eu lieu plus tôt ce printemps pour basculer de twitter.com vers x.com sur un plan plus technique. Il y a toutefois eu des soucis en cours de route, comme l’ont signalé par exemple Ars Technica ou KrebsOnSecurity au mois d’avril 2024.

« La société X d’Elon Musk a raté sa tentative de remplacer les liens twitter.com par x.com », a écrit le premier. « Le passage maladroit de Twitter à X.com est un cadeau pour les hameçonneurs », a confirmé le second. Pour le dire vite, le système avait reçu pour instruction d’interpréter la chaîne de caractères « twitter.com » comme « x.com ».

Or, cette bascule a inspiré le secteur du hameçonnage (phishing) pour créer des pièges sur-mesure.

Des adresses comme roblotwitter.com, fedetwitter.com, spacetwitter.com, netflitwitter.com ou firefotwitter.com ont été mises sur pied, pour générer, côté internaute, des adresses affichant roblox.com, fedex.com, spacex.com, netflix.com ou firefox.com. Heureusement, l’erreur a été corrigée, mais il y a eu un certain flottement pendant 48 heures.

