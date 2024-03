[Deal du jour] Confortables et de qualité, le clavier et la souris d’Apple sont toutefois des accessoires assez chers. Si vous achetez les deux sur La Fnac, vous profiterez d’une réduction de 49 %.

C’est quoi, cette promotion sur ce clavier et cette souris d’Apple ?

Jusqu’au 31 mars 2024 inclus, pour tout achat simultané du Magic Keyboard d’Apple et de la Magic mouse d’Apple sur La Fnac, vous bénéficiez de 49 % de remise immédiate.

Pour en profiter, il suffit de mettre le clavier sans fil Apple Magic Keyboard Blanc au prix de 109 €, et la souris sans fil bluetooth Apple Magic Mouse Blanche au prix de 85 €. Une fois dans le panier, les deux articles passent respectivement au prix de 50,94 € et 49,05 €, pour un total de 99 €.

C’est quoi ce Magic Keyboard d’Apple ?

Le Magic Keyboard est un clavier minimaliste et élégant, avec des dimensions de 11.5 × 27.9 × 1.1 cm et un poids de moins de 250 g. Le clavier est donc facile à transporter et à glisser dans un sac, et sa conception solide lui permet de résister à d’éventuels chocs. Le clavier se connecte en Bluetooth et peut s’appairer à une tablette ou un smartphone, en plus de votre Mac. Un câble USB‑C vers Lightning est présent, afin de jumeler vos appareils ou de le recharger.

La sensation de frappe n’est pas aussi plaisante qu’avec un clavier mécanique, mais reste confortable. Le mécanisme à ciseaux traditionnel est agréable et le toucher est ferme, pour une frappe naturelle. Dans le but d’être plus compact, cette version ne possède pas de pavé numérique. Niveau autonomie, même avec une utilisation de plusieurs heures par jour, le Magic Keyboard tiendra facilement un mois avant de devoir passer par la case recharge. Comptez deux heures pour le recharger entièrement.

Et c’est quoi, cette souris d’Apple ?

Bien que le clavier, sans être le meilleur modèle du marché, soit de qualité, la Magic Mouse d’Apple fera moins l’unanimité. Ses dimensions de 5,71 × 11,35 × 2,16 cm et son poids de moins de 100 g sont corrects pour une souris compacte. Son design offre une prise en main cependant trop basse, qui peut rendre la souris rapidement lourde et inconfortable. Apple oblige, les finitions sont toutefois impeccables.

Au contraire d’une souris classique, ici pas de clics ni de molette. La surface multi-touch permet d’effectuer des gestes simples avec les doigts, comme cliquer, balayer de droite à gauche ou faire défiler du contenu. La navigation est intuitive et la souris répond bien. La glisse n’est pas exemplaire et les mouvements exagérés du poignet peuvent être fatiguant pendant une utilisation prolongée. Comptez environ un mois d’autonomie.

