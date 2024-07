Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec son Stylish Backpack pour ordinateurs portables, Huawei propose un sac à dos élégant avec un bon volume, adapté à toutes les situations. Il profite en ce moment de 50 % de réduction.

C’est quoi, la promotion sur ce sac à dos de Huawei ?

Le sac à dos Huawei Stylish BackPack d’une contenance de 18.5 L, compatible avec des ordinateurs portables 16 pouces et inférieur, est normalement vendu 99,99 €. Il est en ce moment proposé sur le site officiel de la marque au prix de 49,99 €.

C’est quoi, ce sac à dos pour ordinateurs portables ?

Avant d’être pratique, ce sac à dos de Huawei est avant tout un sac élégant. Son look minimaliste, avec des lignes droites épurées et modernes, permet de transporter votre laptop avec style, ce qui n’est pas rien. Sa fabrication est excellente et les matériaux utilisés, polyuréthane pour l’extérieur et polyester pour l’intérieur, sont résistants. Soyez toutefois vigilant en évitant un maximum les frottements, pour ne pas abîmer définitivement le revêtement extérieur. Notez que le sac résiste à la poussière et à la pluie, et que sa fermeture éclair est étanche.

Le sac pèse environ 920 g, un poids dans la moyenne des sacs à dos pour laptops, mais plus lourd qu’un sac traditionnel. Les bretelles sont heureusement très confortables, grâce à leur mousse douce et à haute densité. Il vous faudra cependant plusieurs essais pour les régler correctement, pour ce que le poids du sac se répartisse convenablement sur votre dos.

Le Stylish BackPack résiste à la pluie // Source : HUAWEI

Est-ce que ce sac à dos pour laptop vaut le coup en promotion ?

Moins de 50 € pour un sac efficace, c’est une bonne affaire. En plus du compartiment résistant aux chocs, conçu pour les ordinateurs portables de 11 à 16 pouces, Huawei dote son sac de plusieurs autres poches. Selon le fabricant, bien qu’il soit avant tout conçu pour vous accompagner au travail ou dans vos études, il peut tout à fait s’embarquer dans une petite randonnée pédestre, le temps d’une belle journée. Dans les faits, il reste toutefois un sac à réserver si possible pour transporter votre laptop au quotidien.

Enfin, afin de s’adapter à toutes les situations, le Stylish Backpack peut augmenter sa contenance. Il suffit de dérouler le haut du sac pour gagner en volume, via une manipulation relativement rapide. Le sac embarque aussi une ouverture zippée en forme de L accessible sur le côté, pour un accès facile au compartiment principal.

