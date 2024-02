[Deal du Jour] Les Galaxy Buds 2 Pro sont des écouteurs haut de gamme de Samsung, sortis en 2022. Ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités et offrent de bonnes performances. Grâce à une promotion et une offre de remboursement, ils passent bien en desous des 100 €.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs de Samsung ?

Les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont vendus 179 € sur le site de Samsung. Ils sont actuellement proposés une offre de remboursement disponible sur le site de Samsung.

C’est quoi, ces écouteurs de Samsung ?

Les Galaxy Buds 2 Pro sont des écouteurs premium de Samsung. Leur taille compacte et leur forme intra-auriculaire au design arrondi font qu’ils tiennent bien en place dans l’oreille. En plus de leur design, leur conception est d’excellente qualité et ils sont certifiés IPX7. Ils peuvent être immergés jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et résistent à la transpiration. Même s’ils ne sont pas conçus pour le sport, ils accompagneront donc une séance de running sans problème.

La surface tactile permet de contrôler le volume et de gérer la lecture. Des capteurs de détection sont aussi présents afin de mettre les pistes en pause ou en lecture quand vous enlevez et mettez un écouteur. Les Buds 2 Pro sont compatibles avec l’audio à 360 degrés et la virtualisation en 5.1 et 7.1, et le lossless 24 bits. Cette technologie améliore en théorie la qualité du son, grâce à une résolution sonore plus élevée. Dommage que votre appareil de lecture devra prendre en charge le 24 bits.

Un écouteur Galaxy Buds 2 Pro. // Source : Arnaud Gelineau / Numerama

Est-ce qu’à ce prix, les Buds 2 Pro sont une bonne affaire ?

Moins de 80 € avec l’ODR, c’est une très bonne affaire. Niveau son, bien que les basses manquent de profondeur, l’audio est globalement très bien équilibré. Les timbres de voix sont clairs et les instruments sonnent juste. Le son est précis et ne manque pas de détails. La réduction de bruit active est efficace et l’isolation est correcte, notamment grâce aux embouts en silicone.

L’autonomie promise par Samsung est d’environ 8 heures et une trentaine d’heures avec le boîtier. Comptez 5 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée. Notez que le boîtier est compatible avec la charge sans fil Qi.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.