Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Pixel Buds Pro sont des écouteurs à l’audio de qualité et aux nombreuses fonctionnalités intéressantes. Avec une réduction de 35 % pendant les soldes d’été, ce sont assurément une valeur sûre.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’été 2024

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs de Google ?

Les écouteurs sans fil Google Pixel Buds Pro sont habituellement vendus 229 € sur le store de Google. Pour les soldes d’été, ils sont proposés au prix de 149 € sur Amazon.

Vous retrouverez d’autres références, dans notre guide des meilleurs écouteurs.

C’est quoi, ces écouteurs de Google ?

Les Pixels Buds Pro possèdent un design plutôt joli en forme d’ovale. Les écouteurs semblent un peu fragiles au premier abord, mais leur bonne conception en fait des modèles robustes, malgré quelques finitions qui ne font pas vraiment premium. Leur taille un peu grande peut aussi poser un problème pour les plus petites oreilles. Plusieurs embouts de différentes tailles sont heureusement inclus. Le confort est et le maintien sont excellents, y compris si vous faites du sport.

Niveau audio, les Buds Pro délivrent un son correct, sans révolutionner le monde des écouteurs. Les basses sont amples, sans trop en faire, et les médiums sont justes et apportent un bon équilibre. La plage dynamique reste un peu faible par moments, mais l’ensemble est plutôt harmonieux grâce à des timbres de voix clairs et des instruments facilement identifiables. La réduction de bruit active n’est pas non plus à la hauteur de ce que proposent les concurrents, mais fait le travail si vous n’êtes pas exigeant.

Les Google Pixel Buds Pro tiennent bien en place // Source : Google

Est-ce que les Pixel Buds Pro valent le coup pour les soldes ?

Moins de 150 € pour des écouteurs honnêtes et de qualité, c’est une bonne affaire. Les Pixel Buds Pro utilisent le protocole Fast Pair pour se connecter en Bluetooth rapidement. Ils peuvent même s’appairer à deux appareils simultanément, et vous pourrez alors basculer de l’un à l’autre simplement. L’application Pixel Buds peut vous aider à retrouver vos écouteurs en leur faisant émettre une petite sonnerie. Vous retrouverez aussi dans l’app un égaliseur bien pratique.

Une surface tactile présente sur les oreillettes permet de gérer la lecture des pistes, le volume, l’ANC ou le mode Transparent. Enfin, les écouteurs tiendront 7 h d’écoute avec la réduction de bruit activée, et peu plus de 10 h avec l’ANC désactivée. Le boîtier de recharge offre deux charges supplémentaires.

👉 Consultez le test des Pixel Buds Pro, à lire chez nos confrères de Frandroid

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !