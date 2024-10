Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le récent nouveau Galaxy S24 FE, sorti fin septembre 2024, est un excellent smartphone. Il se trouve déjà moins cher et s’accompagne en plus d’une paire d’écouteurs Buds 3 offerts.

C’est quoi, cette offre sur ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S24 FE 128 Go est commercialisé 749 €. Il est en ce moment proposé au prix de 700,99 € sur le site de Boulanger, grâce au code promo S24FE-50 à rentrer dans le panier. Une offre de reprise de 100 € peut faire baisser le prix du smartphone à 600,99 €.

Et pour tout achat d’un Galaxy S24 FE, une paire d’écouteurs Galaxy Buds 3, d’une valeur de 179 €, est offerte jusqu’au 20 octobre.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le S24 FE reprend en toute logique le design du Galaxy S24, son grand frère de la gamme. Les lignes droites et les angles arrondis sont toujours présents, mais les bordures sont malheureusement un peu plus visibles. Le S24 FE revêt toutefois des allures de smartphone haut de gamme, grâce à ses finitions exemplaires. Il dispose d’une certification d’étanchéité IP68, et résiste à la poussière et à une immersion dans l’eau.

Le Galaxy S24 FE // Source : Numerama

Il embarque une grande dalle AMOLED de 6,7 pouces à la définition Full HD+, au pic de luminosité de 1900 nits, et au taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. La luminosité est légèrement inférieure aux modèles premium de la gamme S24. La visibilité reste néanmoins très bonne, y compris en plein soleil. La puce Exynos 2400e fait un bon travail sur l’ensemble des tâches. Vous pourrez jouer à des jeux vidéo sans trop de problème.

Caméra 50 Mp, 8 Mp, 12 Mp Caméra avant 10 Mp Taille de l’écran 6.7 pouces Processeur – fabriquant Samsung Processeur – modèle Exynos 2400e Date de sortie 26/09/2024 Capacité de la batterie 4700 mAh Déverrouillage par empreinte Sous l’écran 749 € sur RED by SFR

À ce prix, ce S24 FE est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire pour un smartphone récemment sorti, et avec les Buds3 offerts. Niveau photo, le triple capteur permet de prendre des clichés de qualité, épaulés par Galaxy AI. Le smartphone peine toutefois à égaler les performances des smartphones de Google dans la même gamme de prix. En faible luminosité, les photos manqueront un peu de détails de nuit, mais rien de très dérangeant. Sa batterie de 4 700 mAh offre une autonomie comprise entre 18 h et 20 h. La charge de 25 W permet de faire le plein de batterie en moins d’1 h 30.

Un mot sur les écouteurs Galaxy Buds3, des modèles confortables et à l’audio de qualité. Les pistes sont équilibrées, avec un son est riche et précis, et des basses bien présentes. La réduction de bruit efficace filtre correctement la plupart des bruits ambiants. Niveau autonomie, vous profiterez de 6 h d’écoute et de 24 h supplémentaires avec le boîtier.

