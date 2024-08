Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Tout juste lancés, les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung sont déjà proposés à un prix défiant toute concurrence. Actuellement disponibles à moins de 80 €, ces écouteurs sans fil haut de gamme affichent une réduction qui les rend imbattables sur le terrain du rapport qualité prix.

C’est quoi, cette promotion sur les Galaxy Buds 3 Pro ?

Dévoilé et sortis en juillet dernier pour les JO lors du Samsung Unpacked, les Galaxy Buds 3 Pro sont normalement vendus au prix de 249 €. En ce moment, il est possible de les obtenir à un prix bradé de 79 €, en cumulant les offres disponibles chez Boulanger. Voici comment c’est possible :

20 € sont déduits dès l’ajout au panier

sont déduits dès l’ajout au panier En rentrent le code BUDS3PRO, on obtient 50 € supplémentaire

supplémentaire Ensuite, en souscrivant à la carte Club (gratuitement) on obtient 50 € de réduction immédiate

de réduction immédiate Enfin, on peut même profiter d’une offre de reprise de 50 € pour la reprise d’anciens écouteurs

C’est quoi, ces écouteurs Samsung ?

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont les derniers écouteurs sans fil intra-auriculaires haut de gamme de Samsung. Dotés d’une réduction de bruit active, ils ajustent automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement sonore. Cela permet de profiter d’une bonne écoute dans les environnements bruyants. Les écouteurs intègrent également une détection de port, qui lance ou arrête automatiquement la lecture de la musique lorsque vous enfilez ou retirez les écouteurs.

Le grand avantage de ces écouteurs est qu’ils sont compatibles avec bon nombre d’appareils fonctionnant sur divers systèmes comme Android, iOS, Windows, et macOS.

Au-delà de l’accessibilité améliorée, la qualité sonore est aussi au rendez-vous avec un son riche et équilibré. Pour les plus mélomanes, on peut d’ailleurs ajuster tout un tas de paramètres sonores via l’application dédiée Galaxy Wearable.

Galaxy Buds 3 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour les sportifs, la présence de la certification IP57 témoigne de leur robustesse, notamment contre la poussière et les éclaboussures. Côté autonomie, ils offrent 6h26 d’écoute avec la réduction de bruit et jusqu’à 7h30 sans la fonction activée, de quoi rivaliser avec les AirPods Pro 2 d’Apple. Le boîtier, quant à lui, permet de les recharger rapidement avec 30 heures de réserve. Il se recharge via USB Type-C ou par induction.

Type écouteurs-boutons Réduction de bruit Oui Assistant intelligent Google Assistant, Samsung Bixby OS compatibles Android, iOS, Windows, Mac OS Autonomie annoncée 6 heures 169 € sur Fnac

À ce prix, ces Galaxy Buds 3 Pro est-il une bonne affaire ?

Pour 129 €, c’est déjà une excellente affaire. Mais à 79 € avec l’offre de reprise, on se demande s’il n’y a pas eu un souci quelque part tant l’affaire est trop belle. Si vous avez besoin d’écouteurs sans fil performants à moins de 100 €, vous êtes de loin sur la meilleure affaire du moment.

