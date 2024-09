Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Jabra Elite 8 Active sont des écouteurs sans fil pensés pour la pratique du sport. Ils sont résistants, tiennent bien en place, et offrent de plus de bonnes performances sonores. Ils sont actuellement proposés en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs Jabra ?

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 8 Active sont normalement vendus 229,99 €. Ils sont en ce moment proposés sur Amazon au prix de 149,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs pour le sport ?

Les Jabra Elite 8 Active sont des écouteurs sans fil conçus avant tout pour le sport. Ils possèdent un maintien idéal pour toutes les activités sportives. Leur format intra-auriculaire et leur revêtement procurent en effet une très bonne stabilité lorsque vous bougez. Ils s’enfoncent profondément à l’intérieur de l’oreille, mais restent agréables à porter, même après une longue session. Ils sont bien sûr certifiés IP68 et résistent à l’eau, à la transpiration, ainsi qu’à la poussière.

Pour celles et ceux qui pratiquent leur sport dans des endroits bruyants, la réduction de bruit active est performante dans l’ensemble, même si elle peut paraître peu confortable si vous n’êtes pas habitué. Heureusement, l’application Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android, vous permet de la régler selon vos préférences. Pour plus d’ergonomie, la surface tactile des écouteurs sert à naviguer entre les pistes, changer le volume, ou utiliser les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa d’Amazon, ainsi que le kit main libre.

Vous aimez courir sous la pluie ? Bonne nouvelle, les Jabra Elite 8 Acite sont certifiés IP68 // Source : Jabra

À ce prix, ces Jabra Elite 8 Active sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 150 €, c’est une excellente affaire, et ce, pour une raison assez malheureuse : Jabra a mis fin à ses activités pour le grand public plus tôt dans l’année. Vous avez ici le dernier modèle premium d’une marque très reconnue sur ce marché, avec un excellent maintien et un audio de qualité.

Cela dit, la fin de la commercialisation pour le grand public ne change en rien le rendu des pistes ni la bonne signature sonore de ces écouteurs. Sur ce modèle, les basses et les médiums sont fidèlement retranscrits, avec toutefois des aigus perçants, mais uniquement lorsque le volume est à fond. L’égaliseur de l’appli vous permet, encore une fois, de trouver l’audio qui vous convient le mieux. Les timbres de voix sont parfaitement clairs, ce qui plaira aux sportives et sportifs qui aiment écouter leurs podcasts pendant l’effort.

Enfin, côté autonomie, comptez 8 h d’écoute et environ 30 h d’autonomie supplémentaire avec le boitier.

