[Deal du jour] Si vous souhaitez refaire votre équipement gaming en ce début d’année, ce moniteur de Xiaomi est un accessoire tout trouvé. L’écran Mi Curved Gaming Monitor 34″ s’affiche de plus à un prix contenu pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cet écran PC pour le gaming ?

Mi Curved Gaming Monitor 34″ de Xiaomi est normalement venu 549,99 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé au prix de 349,99 € sur le site de de Darty. Notez que les frais de livraison s’élèvent à 7,99 €.

C’est quoi, ce moniteur de Xiaomi ?

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 possède une dalle avec une définition WQHD de 3 440 x 1 440 pixels, et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’image est précise et détaillée et le contraste et les couleurs sont au point. Seule la luminosité peut parfois sembler légèrement en retrait, mais rien de gênant pour jouer. Niveau performances, Xiaomi ne livre pas le moniteur le plus réactif sur le marché, malgré de bons arguments. Le temps de réponse de 4 millisecondes permet tout de même de jouer dans de bonnes conditions, et la présence de l’AMD Freesync Premium limite les déchirures d’écran, et les saccades.

Niveau connectique, vous trouverez deux ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.4, et une sortie audio pour brancher des haut-parleurs ou un casque.

Est-ce que ce moniteur vaut le coup pendant les soldes ?

Moins de 350 € c’est un bon prix pour un écran PC de qualité. Son point fort réside dans son design et son incurvation. Avec son écran de 34 pouces, soit une diagonale de 86 cm, l’écran de Xiaomi offre une bonne immersion. D’autant plus que le Mi Curved Gaming Monitor est un modèle élégant et qui possède des bordures fines. En plus du gaming, le moniteur est donc idéal pour regarder des films et séries, ou pour la bureautique et de la retouche photo et vidéo.

La courbure de 1500R et le format 21:9 sont réellement appréciables pendant les sessions de jeux et permettent une vision panoramique impressionnante. Dommage cependant que le support réglable n’offre pas une grande amplitude de réglage.

