En 2024, Samsung prévoirait de lancer son premier smartphone pliant milieu de gamme, à un tarif inférieur à ce qu’il pratique aujourd’hui. La rumeur est encore à prendre avec des pincettes, mais elle n’est pas insensée.

Avec son Galaxy Z Flip 5 à clapet, Samsung a conçu un produit très séduisant. Son prix de 1 199 euros peut rebuter, mais de plus en plus de personnes se laissent tenter par ce design comme aucun autre. D’ailleurs, sur les sites de bons plans, la famille des Z Flip est très populaire. On trouve souvent d’anciens modèles de 600 à 800 euros, ce qui en fait d’excellents produits sur le rapport qualité-prix.

Après avoir énormément communiqué sur ses smartphones pliants (il y a des pubs pour le Z Flip très souvent à la TV), Samsung pourrait intensifier ses efforts en 2024. Selon Revegnus, qui partage régulièrement des informations sur Samsung sur Twitter, la marque souhaiterait proposer un smartphone pliant à un tarif situé entre 400 et 500 dollars. De quoi rendre les pliants abordables pour la première fois de leur histoire.

2024, une année chaude pour Samsung

Début 2024, Samsung devrait organiser son traditionnel « Unpacked » hivernal (l’équivalent de la keynote chez Apple) pour parler des Galaxy S24. La marque coréenne devrait notamment annoncer son arrivée dans le monde de l’IA, avec les technologies Gauss et Galaxy IA.

Plus tard, probablement en juillet et en août, Samsung devrait organiser son second grand Unpacked. C’est cet événement qui pourrait grandement être scruté. En plus des Z Fold 6 et Z Flip 6, la marque pourrait y dévoiler son premier « Z FE », que l’on imagine être un Z Flip FE. Samsung devrait aussi profiter de l’occasion pour dévoiler son premier casque de réalité mixte (ou ordinateur spatial), conçu pour concurrencer l’Apple Vision Pro. Il travaille sur ce projet avec Google et Qualcomm, mais c’est une autre histoire.

À 400-500 dollars, comment Samsung pourrait-il proposer un smartphone pliant ? Généralement, l’appellation FE vient avec des concessions sur certains composants. On imagine mal Samsung diminuer la qualité de l’écran, qui est le principal intérêt du smartphone. On peut donc parier sur des matériaux moins élitistes (du plastique au lieu du verre), de moins bons appareils photo, des technologies en moins (la recharge sans fil) ou un processeur moins puissant. Au regard de la popularité des Z Flip, on pense aussi que Samsung devrait miser sur ce format, plutôt que sur la tablette Fold.

Ce « Z FE » sera-t-il prêt pour l’été 2024 ou arrivera-t-il un peu après ? Il ne serait pas étonnant de voir Samsung d’abord miser sur le Z Flip 6 et le Z Fold 6, pour booster leurs ventes, puis lancer un Z Flip FE avant Noël. La marque fait généralement la même chose avec sa gamme Galaxy S, comme avec le S23 FE tout juste annoncé. Quoi qu’il en soit, et alors que les industriels chinois sont de plus en plus agressifs avec leurs propres smartphones pliants, Samsung semble prêt à casser les prix.

