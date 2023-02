À la fin de la conférence dédiée aux Galaxy S23, Samsung a annoncé se préparer « aux futures expériences XR » (pour Extended Reality). La marque coréenne mise sur Google et Qualcomm pour l’aider à concevoir son futur produit.

Bien avant le Meta Quest Pro, il y avait le Samsung Gear VR. Le casque de réalité virtuelle de la marque coréenne, lancé en partenariat avec Oculus en 2015, était sans doute en avance sur son temps. Sans surprise, Samsung a rapidement mis de côté cette gamme pour se recentrer sur ses smartphones.

À l’aube de la révolution de la VR, orchestrée par Meta, HTC, Bytedance et très probablement Apple, Samsung s’en veut certainement d’avoir abandonné. Le 1er février, à l’occasion de sa conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S22 et Galaxy Book 3, la marque a annoncé l’arrivée prochaine d’un « produit XR Samsung », conçu en partenariat avec Google et Qualcomm. Difficile de ne pas y voir une anticipation des annonces prochaines d’Apple, même si son produit semble loin d’être prêt.

Samsung veut reproduire le succès de ses smartphones en réalité virtuelle

Lors de sa conférence Unpacked, Samsung n’a rien vraiment annoncé. Le produit mentionné semble loin d’être terminé, il n’est que « déclaratif » comme l’a confessé TM Roh, le patron de Samsung Mobile.

Cependant, ce qui est intéressant est la manière dont Samsung a fait son annonce. Plutôt que d’y aller seul, en expliquant développer un casque, le constructeur coréen a décidé de parler d’une alliance. Son premier casque conçu pour « les expériences XR du futur » (entendez « Extended Reality », ce qui englobe réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée) sera le fruit d’un partenariat entre trois entreprises qui se connaissent très bien :

Samsung , qui va fabriquer le matériel. Ce n’est pas une surprise, Samsung a des usines, sait faire des écrans et excelle dans l’art du hardware. .

, qui va fabriquer le matériel. Ce n’est pas une surprise, Samsung a des usines, sait faire des écrans et excelle dans l’art du hardware. . Qualcomm , qui va s’occuper des puces et des technologies embarquées. Ce n’est pas une surprise, Qualcomm équipe déjà les casques de Meta, Pico et HTC. Il fournit aussi de plus petites marques, comme le casque de réalité mixte du Français Lynx.

, qui va s’occuper des puces et des technologies embarquées. Ce n’est pas une surprise, Qualcomm équipe déjà les casques de Meta, Pico et HTC. Il fournit aussi de plus petites marques, comme le casque de réalité mixte du Français Lynx. Google, qui proposera un système d’exploitation et des applications adaptés à la XR. Pour le coup, c’est une surprise. Plusieurs casques VR actuellement disponibles tournent sous une version dérivée d’Android, mais aucun n’a le droit à un OS développé par Google.

Les représentants de Qualcomm, Samsung et Google lors de l’Unpacked 2023. // Source : Capture Numerama

Pourquoi s’allier avec Google, qui n’a pas encore fait ses preuves en réalité virtuelle ou mixte ? Sans doute parce que Samsung tente de répliquer le succès de ses smartphones, qui fonctionnent de la même manière (Qualcomm pour les puces, Google pour l’OS). Le Coréen espère que Google rattrapera vite son retard, afin de profiter de son futur écosystème.

Dans une interview au Washington Post, TM Roh a d’ailleurs expliqué être aussi ouvert à de futures collaborations avec Meta et Microsoft. La stratégie semble claire : faire de Samsung l’alternative ouverte à Apple, quand le Californien lancera son casque plus tard cette année.

Pour aller plus loin Tout ce que l’on sait sur le casque de réalité mixte d’Apple

Quand arrivera le premier produit de Google, Samsung et Qualcomm ? Difficile à dire, même s’il est fort probable que rien ne soit montré avant l’année prochaine. Quoi qu’il en soit, en se positionnant aussi tôt, le trio se donne les moyens de ne pas se faire effacer par le duopole Meta/Apple le jour où le constructeur de l’iPhone annoncera son produit. Cela ne veut pas dire que Samsung réussira à rattraper son retard sur la réalité virtuelle, mais cette annonce a le mérite de nous informer sur les travaux de Google, dont personne n’avait connaissance. Hiroshi Lockheimer, le boss d’Android, a parlé de « l’Internet spatial ». C’est la première fois que le voisin d’Apple évoque cette technologie.

