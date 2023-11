[Deal du jour] La PlayStation 5 est de temps à autre disponible avec des petites réductions intéressantes, ou dans des bundles avec un ou plusieurs jeux. Pour les Single Day, le modèle Standard baisse de 150 €. Une réduction inédite pour la console de Sony.

C’est quoi, cette offre sur la PS5 modèle standard ?

La PlayStation 5 Standard avec son lecteur de disques est normalement vendue au prix de 549,99 €. Pour les Single Day 2023, elle est proposée au prix de 500 € sur AliExpress. Et avec le code FR100 à rentrer dans le panier, vous bénéficiez en plus de 100 € de réduction, faisant passer le prix de la console à 400 €.

Attention, il y a peu de stock !

Notez que cette PlayStation 5 est une version japonaise, stockée dans des entrepôts français. Elle est livrée avec un chargeur américain et un adaptateur européen. Vous pouvez vous renseigner sur les importations de PlayStation 5 sur la page dédiée, sur le site de Sony.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 ?

La PlayStation 5 Standard est pourvue d’un lecteur de disques, contrairement au modèle Digital. Elle embarque un processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et 10 TeraFLOPs, afin de faire tourner les jeux en 4K, et jusqu’à 30 ou 60 FPS. Notre guide des meilleurs jeux PS5 est d’ailleurs rempli de titres triple A qui se feront une joie de vous montrer ce que la console de Sony a dans le ventre.

Si le design de la console divise, celui de la nouvelle manette DualSense fait l’unanimité. Même si elle ressemble peu ou prou aux manettes des consoles précédentes et reprend la forme et la disposition des boutons, elle s’accompagne de nouvelles fonctionnalités bienvenues. Les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques sont une petite révolution, et contribuent à renforcer l’immersion. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures de jeu, et elle se recharge en USB-C.

La manette de la PS5. // Source : Numerama

Est-ce que la PS5 vaut le coup, à 400 € ?

La console de Sony n’est jamais descendue à ce prix, c’est donc évidemment une excellente affaire ! N’oubliez pas que ce modèle est une importation japonaise, mais fonctionne parfaitement en France. L’interface de la PS5 est ergonomique, et met en avant les fonctionnalités communautaires et le PlayStation Plus. Les abonnements PS Plus vous permettent de profiter d’une grande ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de votre offre.

Malheureusement, La PS5 n’est dotée que d’un SSD de 1 To, avec seulement 667 Go de stockage interne disponible. Des titres récents comme Marvel’s Spider-Man 2 ou Alan Wake 2 prennent respectivement presque 100 Go et 85 Go. Pour éviter que le stockage ne sature rapidement, il convient d’investir dans un SSD interne supplémentaire, si vous ne voulez pas supprimer vos jeux. Notre guide des meilleurs SSD pour la PS5 vous aidera à choisir le meilleur SSD pour votre console.

