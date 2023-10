Perçue en France comme « la mise à jour pour les ondes de l’iPhone 12 », iOS 17.1 introduit quelques petites nouveautés qu’Apple n’avait pas eu le temps de finaliser en septembre. Parmi elles, la transformation d’AirDrop en un concurrent de WeTransfer.

Enfin de nouveaux emojis ? Au risque de vous décevoir, iOS 17.1 n’introduit aucun nouveau caractère Unicode. Il est probable que la prochaine mise à jour 17.2, qui ne devrait plus trop tarder en bêta, soit celle qui ajoute un citron vert et un phoenix au clavier de l’iPhone. En attendant, il va falloir se contenter de plus petites nouveautés.

Disponible depuis le 25 octobre, après un mois de test, iOS 17.1 fignole l’iOS 17 sorti le 18 septembre. Correction de bugs, déploiement de fonctions promises en juin… iOS 17.1 devrait particulièrement plaire aux fans d’Apple Music.

AirDrop continue les transferts à distance

La nouveauté principale d’iOS 17.1 concerne AirDrop. Comme promis par Apple en juin, l’envoi de données sans-fil est particulièrement mis à l’honneur en 2023. En plus de NameDrop, qui permet d’initier un transfert en rapprochant deux iPhone, Apple permet à AirDrop de fonctionner « dans le cloud ».

Prenons un exemple concret. Un ami dans les transports en commun veut vous transférer plusieurs gigaoctets de photos et de vidéos, mais votre arrêt est le prochain. Avec le nouvel AirDrop, vous pouvez descendre. iOS 17.1 détectera l’éloignement et continuera d’envoyer les fichiers dans iCloud, pour qu’ils soient automatiquement transférés sur votre iPhone ensuite. La proximité et le Wi-Fi Direct seront toujours prioritaires, mais AirDrop gagne en capacités.

Le mode « hors de portée » permet à un transfert AirDrop de continuer en 4G ou en 5G. // Source : Captures Numerama

Évidemment, la fonction ne fonctionne que si les deux personnes utilisent iOS 17.1 et ont accès à Internet. Autrement, le transfert échouera dès que la distance s’installera.

Apple Music gagne plusieurs nouveautés

Avec iOS 17, Apple avait déjà ajouté quelques nouveautés intéressantes à Apple Music. Possibilité de créer des playlists partagées en voiture, pochettes interactives, fondu enchaîné entre les morceaux…

iOS 17.1 ajoute quelques petites nouveautés, dont un bouton en forme d’étoile désormais présent sur le mini-lecteur de l’écran de verrouillage. Il permet de dire à Apple Music que vous appréciez un morceau, un album ou un artiste, afin d’affiner son algorithme (on sent venir les playlists IA dans une future mise à jour). Les playlists suggèrent également de nouveaux morceaux en bas de page, signe qu’Apple peaufine petit à petit cet aspect.

Quelques unes des nouveautés d’Apple Music. // Source : Captures Numerama

Plus de souplesse pour le mode radio réveil

Le mode StandBy, qui permet de transformer son iPhone en radio-réveil quand il charge la nuit, permet désormais aux propriétaires d’un iPhone 14 Pro ou d’un iPhone 15 Pro de choisir s’ils veulent que leur écran s’éteigne au bout de 20 secondes ou jamais. Ils sont les seuls à pouvoir le laisser constamment allumés, grâce à la technologie always-on.

Le mode StandBy pour iPhone avec iOS 17. // Source : Apple

Un album photo en fond d’écran

Depuis iOS 16, Apple permet de sélectionner plusieurs photos pour avoir un fond d’écran qui change toutes les 10 minutes, tous les jours ou à chaque déverrouillage. iOS 17.1 rend la création de ces « playlists » encore plus simple en permettant de sélectionner un album pour qu’Apple choisisse des photos dedans.

La lampe torche dans la Dynamic Island

Avec iOS 17.1, les iPhone 14 Pro, 15 et 15 Pro indiqueront que la lampe torche est activée dans leur Dynamic Island. Un bon moyen de ne pas la laisser briller trop longtemps par erreur. On peut l’éteindre depuis la Dynamic Island. (La nouveauté était disponible avec iOS 17.0 sur les iPhone 15, mais pas les iPhone 14 Pro).

L’affichage de la lampe torche dans iOS 17.1. // Source : Capture Numerama

L’iPhone 12 de nouveau autorisé en France

iOS 17.1 règle le problème des ondes de l’iPhone 12, interdit en France depuis que l’ANFR s’est rendue compte qu’Apple dépassait de peu la limite légale. Une situation qui arrive régulièrement dans l’industrie du smartphone, mais qui avait fait énormément de bruit au vu de la notoriété d’Apple. Toute cette polémique a alimenté les théories du complot sur les ondes et a inquiété les milliers de propriétaires de l’appareil, qui se sont demandés s’ils étaient en danger. On les rassure, il n’y a aucun risque avéré pour la santé. Toujours est-il que, légalement parlant, Apple devait entrer en conformité.

L’iPhone radioactif. // Source : Louise Audry pour Numerama

D’après l’ANFR, iOS 17.1 résout bien le problème. La mise à jour « bride » les iPhone 12 lorsqu’ils sont en France, afin de les faire rentrer en conformité avec un protocole de test qu’Apple juge obsolète :

« Depuis plus d’une décennie, les iPhone possèdent une fonction de détection d’éloignement du corps qui permet une puissance de transmission légèrement plus élevée lorsque vous posez votre téléphone, par exemple sur une table. Ce mécanisme a été soigneusement testé et vérifié à l’échelle internationale afin de garantir sa conformité aux exigences de débit d’absorption spécifique (DAS). Cette puissance légèrement plus élevée ne s’applique pas à la conformité au débit d’absorption spécifique (DAS), puisque le téléphone se trouve sur une table, pas en contact avec votre corps.

L’ANFR utilisait un protocole de test qui ne tient pas compte de ce mécanisme de détection d’éloignement du corps, et qui n’autorise donc pas une légère augmentation de la puissance lorsque cela est approprié. Par conséquent, pour les utilisateurs en France, nous avons publié une mise à jour logicielle qui désactive cette fonctionnalité pour s’adapter au protocole de test. » explique Apple sur son site.

Avec ce changement, qui ne devrait pas impacter les propriétaires d’un iPhone 12, Apple permet aux autorités de relancer la vente du téléphone, qui est encore très populaire dans le monde du reconditionné.

iOS 17.1 résout aussi plusieurs bugs, ce qui nous encourage à vivement vous le recommander. Il est accompagné d’autres mises à jour, dont watchOS 10.1, qui active le double tapotement sur les dernières Apple Watch.

