Orange a profité du lancement de la Livebox 7 pour changer sa politique tarifaire vis-à-vis des offres promotionnelles. Les prix « nouveau client » durent désormais 6 mois, contre 12 auparavant. D’après nos calculs, il s’agit de hausses inédites.

Un forfait affiché à 16,99 euros par mois, qui coûte en réalité 31,99 euros par mois ? Cette pratique, la quasi-totalité des opérateurs y recourent. Les fournisseurs d’accès mettent en avant des prix « nouveau client » amenés à augmenter après la fin d’une période promotionnelle. Un bon moyen d’attirer des clients, tout en espérant qu’ils resteront ensuite, par satisfaction ou par flemme d’effectuer les démarches de résiliation.

Le 5 octobre, Orange a dévoilé sa nouvelle Livebox 7. L’opérateur en a profité pour changer discrètement certaines de ses politiques, en tuant notamment les offres Open (mobile + Internet). Le changement le plus regrettable concerne les périodes promotionnelles, qui ne durent désormais plus que 6 mois, au lieu de 12 auparavant. Numerama a sorti la calculette : ça fait mal.

Les prix des forfaits s’envolent

Prenons l’exemple de trois offres populaires chez Orange :

En offre mobile sans engagement , l’opérateur parle du « Forfait 100 Go 5G » comme de son « best-seller ». Le prix de 16,99 euros par mois est mis en avant, mais cette formule passe à 31,99 euros par mois à la fin de l’offre promotionnelle.

En offre mobile avec engagement (avec un téléphone) , Orange met en avant le « Forfait 200 Go 5G », avec un engagement obligatoire de 24 mois. Il coûte 32,99 euros par mois au départ, puis 44,99 euros par mois ensuite.

Du côté des offres Internet, prenons l'offre « Livebox Up Fibre », avec un engagement de 12 mois obligatoire et une Livebox 6. Son prix est de 33,99 euros par mois au départ, puis 51,99 euros par mois ensuite.

Sur son site, Orange met en avant les prix promotionnels. Ils sont pourtant valables seulement 6 mois… // Source : Numerama

Premier constat, l’écart entre le prix promotionnel et le prix définitif est… immense. Orange double parfois les prix, ce qui peut faire mal.

Deuxième constat, le passage de 12 mois à 6 mois avantage fortement l’opérateur, mais est une très mauvaise nouvelle pour le consommateur, particulièrement en période d’inflation. Revenons sur nos trois offres, qui étaient aux mêmes prix avant qu’Orange réduise la durée de la période promotionnelle :

Forfait 100 Go 5G sans engagement : sur 24 mois, l’offre « best-seller » d’Orange revient désormais à 677,76 euros (101,94 les six premiers mois + 575,82 ensuite). Avant, elle revenait à 587,76 euros . La hausse représente au total 90 euros, soit 3,75 euros par mois. Pour les clients habitués à changer de forfait tous les ans, on passe de 203,88 euros à 293,88 euros (soit 7,50 euros par mois).

Forfait 200 Go 5G avec engagement : sur 24 mois, soit la durée de l'engagement, le forfait revient désormais à 1 007,76 euros (197,94 les six premiers mois + 809,82 ensuite). Il s'agit d'une augmentation de 72 euros par rapport aux 935,76 euros d'avant, soit 3 euros par mois.

sur 24 mois, soit la durée de l’engagement, le forfait revient désormais à (197,94 les six premiers mois + 809,82 ensuite). Il s’agit d’une augmentation de 72 euros par rapport aux d’avant, soit 3 euros par mois. Offre Livebox Up Fibre : sur 24 mois, l’abonnement Internet d’Orange coûte désormais 1 139,76 euros (203,94 les six premiers mois + 935,82 ensuite). C’est immense. Avec les 12 mois de promotion, il coûtait auparavant 1 031,76 euros, soit 108 euros de moins. Une hausse de 4,5 euros par mois (ou 9 euros si vous partez au bout de 12 mois).

Forfait 100 Go 5G (sans engagement) Forfait 299 Go 5G (engagement 2 ans) Livebox Up Fibre (engagement 1 an) Avant (prix 12 mois) 203,88 euros – 407,88 euros Après (prix 12 mois) 293,88 euros – 511,88 euros Avant (prix 24 mois) 587,76 euros 935,76 euros 1031,76 euros Après (prix 24 mois) 677,76 euros 1007,76 euros 1139,76 euros

En passant ses offres promotionnelles de 12 à 6 mois, Orange met fin à la pratique qui consistait à changer de forfait au bout d’un an d’abonnement, pour toujours bénéficier des offres les plus avantageuses.

Même si portabilité du numéro de téléphone rend le changement au bout de 6 mois facile, la carte SIM est payante (10 euros), ce qui veut dire qu’il faudra dépenser toujours plus pour ruser. Pour les offres Internet, l’engagement de 12 mois crée une différence tarifaire beaucoup trop importante pour que la pratique reste rentable.

La Livebox 7 à côté de la Livebox 6. // Source : Orange

Orange : de loin l’opérateur français le plus cher

Numerama n’est pas le seul à avoir remarqué le passage de 12 mois à 6 mois chez Orange. Ariase, qui compare les prix des forfaits, regrette que ce changement provoque mathématiquement une hausse record des prix des forfaits en France. Les box fibre passent pour la première fois le seuil symbolique de 30 euros par mois sur 2 ans (31,18 euros par mois), tandis que les forfaits mobiles repartent à la hausse.

Ariase constate d’ailleurs qu’avec sa nouvelle pratique, Orange est tout simplement l’opérateur le plus cher de France, de très loin devant Free et SFR. Sa méthodologie rapporte le prix sur 24 mois, ce qui fait 18 mois à taux plein chez Orange, contre 12 chez les autres.

Les prix chez Orange sont largement supérieurs à ceux des concurrents. // Source : Ariase, montage Numerama

En augmentant tous ses prix de 1 à 2 euros, Orange avait déjà été critiqué en pleine période d’inflation. Ce nouveau changement est encore plus important, puisque les hausses peuvent facilement atteindre les 10 euros par mois. Orange rend aussi plus séduisant ses offres Sosh, puisque le forfait 5G à 20,99 euros de sa filiale reste à 20,99 euros par mois après 6 mois. Il n’y a plus qu’à espérer que les 6 mois de promo ne deviennent pas la nouvelle norme du secteur.

