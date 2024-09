Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour la rentrée, les forfaits ajustables de Prixtel gagnent en Data tout en conservant le même prix. L’occasion d’obtenir quelque Go en plus sans casser la tirelire.

C’est quoi, cette offre sur les forfaits Prixtel?

Les nouvelles offres de Prixtel incluent 20 Go de data supplémentaire sans pour autant augmenter les prix. Ses trois forfaits principaux sont concernés, à savoir :

Pour comparer ces forfaits à d’autres, vous pouvez consulter notre comparateur regroupant toutes les offres mobiles.

C’est quoi Prixtel ?

Prixtel est un jeune opérateur virtuel reconnu sur le marché des MVNO. Pour rappel, la différence avec ce type d’opérateurs est qu’ils ne disposent de leur propre infrastructure. Ces derniers utilisent les infrastructures des grands réseaux. Ici, Prixtel est établi sur les lignes SFR. Concrètement, en ayant un forfait sur le MVNO Prixtel, les clients profitent des mêmes antennes que les clients SFR.

La grande particularité de Prixtel par rapport aux autres MVNO c’est que les forfaits proposés sont ajustables. Vous payez le prix de ce que vous consommez réellement. Chaque forfait propose plusieurs paliers de data. Par exemple, le forfait « Le grand » est affiché à 9,99 € avec 220 Go de data. Mais ce palier peut être dépassé sans avoir à acheter une recharge comme cela se fait chez les autres opérateurs. Ainsi, pour 240 Go de consommation, vous serez facturé 12,99 € et 15,99 € pour 260 Go.

C’est une flexibilité à ne pas négliger pour ceux qui ont un usage assez variable de leur donnée. Cela évite de trouver en rad en fin de mois après une utilisation intensive et à avoir à payer des recharges légères en data à des prix forts.

À ces tarifs, les forfaits Prixtel sont-ils une bonne affaire ?

Avec ces nouveaux tarifs, les forfaits Prixtel présentent un excellent rapport qualité prix pour profiter de son smartphone sur les lignes 4G ou 5G de SFR. Pour être sûr de faire le bon choix, vous pouvez consulter monreseaumobile.arcep.fr afin d’en savoir plus sur la qualité du réseau et sa couverture autour de votre lieu d’habitation.

