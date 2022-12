Orange a confirmé sa décision d’augmenter d’un ou 2 euros toutes ses offres, afin d’absorber les coûts de l’augmentation du prix de l’électricité. Ces changements interviendraient en mars 2023.

Après s’être battus pour casser les prix pendant plus d’une décennie, les opérateurs devraient, dans les prochains mois, recourir à des augmentations tarifaires. La situation économique mondiale, qui mélange inflation, guerre entre l’Ukraine et la Russie et crise de l’énergie, y est évidemment pour quelque chose. On a vu les prix de certains produits s’envoler, ceux des abonnements à des services grimper… Place maintenant aux forfaits mobiles et fixes.

Dans un article publié le 14 décembre, le journal La Tribune révèle avoir appris d’Orange que les prix de ses offres augmenteraient entre mars et avril 2023. L’opérateur cite « la forte hausse des coûts d’exploitation, notamment concernant l’énergie, l’approvisionnement et les matériaux » comme responsables de cette décision assez dure.

Entre 1 et 2 euros par offre

Orange devrait communiquer début 2023 sur ces hausses tarifaires, puisque ses abonnés doivent avoir la possibilité de résilier leurs offres si les nouvelles conditions ne leur conviennent pas. L’idée d’Orange est de répercuter non pas 1 ou 2 euros par client, mais 1 ou 2 euros par offre. Un foyer avec un abonnement Internet et trois forfaits mobiles devrait subir quatre augmentations, y compris s’il possède une offre Open tout intégrée (chaque forfait mobile en plus coûtera 1 euro).

les offres mobiles de Sosh, les offres mobiles d’Orange, les offres ADSL et Fibre de Sosh, les offres fibre d’Orange. Augmentation de 2 euros : les offres ADSL d’Orange, les offres Open (avec Internet + un forfait mobile).

La Tribune précise cependant que les offres d’Orange avec subvention de mobile (engagement de 24 mois), les forfaits mobiles Let’s Go et les offres sociales Coup de pouce ne seront pas concernées. Il est aussi dit que les nouveaux clients auront droit aux anciens prix pendant 1 an, mais on se demande encore comment Orange appliquera cette règle. Y aura-t-il un écart entre les prix payés par les anciens abonnés et ceux affichés en ligne ? À partir de quel moment ce gel tarifaire rentrera-t-il en application ?

Après promotion, l’offre Livebox Up Fibre devrait passer de 49,99 à 50,99 euros par mois. // Source : Numerama

Avec ces changements, le forfait 100 Go de Sosh passerait de 17,99 à 18,99 euros par mois, tandis que l’offre Fibre basculerait de 29,99 à 30,99 euros par mois.

Sur le marché des forfaits, les augmentations de prix forcées sont fréquentes, mais Orange n’y a pas beaucoup recours. SFR et Bouygues aiment par exemple rajouter des options en échange de 1 ou de 2 euros, qu’ils tentent d’imposer discrètement à leurs clients. Free, en revanche, s’est engagé à ne pas toucher à ses prix pendant 5 ans en avril 2022.