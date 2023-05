Le 1er juin, Sosh commercialisera son premier forfait 5G, avec 140 Go de données sur le réseau d’Orange. Depuis 2020, il était le seul opérateur majeur à se limiter à la 4G, puisqu’Orange souhaitait réserver la nouvelle génération de son réseau à ses offres les plus chères.

3 ans, l’âge de la maturité ? Lancée fin 2020, la 5G est aujourd’hui présente sur une très large partie du territoire français. Tous les opérateurs la proposent, mais pas de la même manière. Certains la réservent par exemple aux forfaits les plus chers, d’autres aux offres avec le plus de données, tandis qu’on la trouve parfois sous la forme d’une option payante… La 5G est néanmoins devenue assez standard, à une exception près.

Sosh, le petit frère low cost et sans engagement d’Orange, a réussi à l’esquiver en 2020, 2021 et 2022, malgré les demandes quotidiennes de ses utilisateurs. Une anomalie dans le monde de la tech, d’autant plus que Sosh est l’opérateur privilégié par les geeks, à la recherche d’un bon réseau et de liberté. Orange a toujours justifié cette absence par une volonté de fragmenter ses offres, pour ramener des clients vers ses offres premium…

Cependant, comme les rumeurs le laissent devenir depuis plusieurs jours, la 5G est sur le point de débarquer chez Sosh. Une page publiée en avance sur le site de l’opérateur dévoile l’arrivée d’une offre 5G le 1er juin, avec 140 Go de données.

Oups, Sosh a publié trop tôt sa page d’information sur la 5G. // Source : Capture Numerama

La 5G enfin disponible chez tous les opérateurs

Au moment où Orange augmente le prix de ses propres offres 5G, l’arrivée d’un forfait Sosh avec de la 5G devrait faire du bien au marché. Certes, les offres Sosh ont des limites par rapport aux offres Orange (pas de deuxième carte SIM gratuite pour sa tablette par exemple), mais les forfaits Sosh ont l’habitude de proposer d’excellents rapports qualité-prix. Trois ans après, Orange se dit sans doute qu’il est venu le temps d’offrir la 5G au plus grand nombre. Reste à connaître les détails de cette offre, le site de Sosh ne parle que d’une « Série Sosh 140Go 5G » pour l’instant.

Free, SFR, Red, Bouygues, B&You, Orange et maintenant Sosh… Tous les opérateurs majeurs proposeront bientôt la 5G. La longue attente infligée par Orange aux abonnés de ses offres allégées s’arrête enfin, même s’il faut noter qu’elle a été particulièrement longue. En 2013, la 4G d’Orange avait été déployée seulement quelques mois après sur les offres Sosh.

L’offre 140 Go 5G de Sosh devrait remplacer l’offre 70 Go 4G, à 25,99 euros par mois. Son prix ne devrait pas être le même. // Source : Capture Numerama

Trois ans après, quel bilan peut-on faire de la 5G ?

Indirectement, les trois ans d’attente que s’est octroyé Orange pour déployer la 5G chez Sosh sont révélateurs de la déception associée à cette nouvelle génération de réseau.

Trois ans après son lancement, la 5G n’est pas devenue indispensable. En France comme en ailleurs. S’il est vrai que son déploiement n’est que partiel en France aujourd’hui (la 5G repose encore sur un cœur de réseau 4G, ce qui bloque de nombreux usages), la 4G avait déjà atteint un pic de vitesse suffisant pour la grande majorité des utilisateurs, pour ne pas dire la totalité. On se demande d’ailleurs quel est le pourcentage d’abonnés Sosh prêt à payer plus cher pour bénéficier du réseau de nouvelle génération. Sur son site, Sosh met en avant la réalité virtuelle et la réalité augmentée comme nouveaux usages… Ne sont-ils pas déconnectés de la réalité ?

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.