Lors de sa dernière Keynote, Apple a officiellement dévoilé le nouvel iPhone 15. Le prochain smartphone de la firme à la pomme se décline en plusieurs modèles, l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Sa sortie est prévue pour le 22 septembre 2023 et les précommandes sont ouvertes dès ce jeudi 15 septembre. Voilà où les réserver.

Commercialisés à partir du 22 septembre, les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max semblent marquer une nouvelle montée en gamme pour Apple avec un prix plus contenu que sur la génération d’iPhone précédente. L’iPhone 15 est commercialisé à partir de 969 €, contre 1019 € pour l’iPhone 14 à sa sortie. Seul l’iPhone 15 Pro Max, le modèle le plus abouti, est toujours vendu avec un prix de départ de 1 479 €, comme l’iPhone 14 Pro Max à sa sortie.

Où précommander les nouveaux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max ?

Chaque iPhone se décline en trois modèles avec trois capacités de stockage différentes :

128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 15 969 € 1 099 € 1 349 € iPhone 15 Plus 1 119 € 1 249 € 1 499 € iPhone 15 Pro 1 229 € 1 359 € 1 609 € 1 859 € iPhone 15 Pro Max 1 479 € 1 729 € 1 979 € Les différents modèles et leur capacité de stockage

Précommander les nouveaux téléphones d’Apple Sur Amazon

Vous pouvez retrouver les modèles de la nouvelle gamme de téléphone d’Apple sur Amazon. Les prix restent. identiques à ceux annoncés par Apple. À l’heur où nous publions cet article, Amazon ne propose pas encore d’offre pour l’iPhone 15 Pro Max.

Les nouveaux iPhone 15 sont également en précommande sur le site de la Fnac

Là encore, pas de surprise concernant les tarifs qui restent identiques. Vous allez finir par les connaître par coeur :

L’iPhone 15 est disponible en précommande sur le site de la Fnac, à partir de 969 € et l’iPhone 15 Plus à partir de 1 119 €

L’iPhone 15 Pro est disponible à la précommande à partir de 1 229 €. et enfin, l’iPhone 15 Pro Max est disponible à partir de 1 479 €.

Sur le site officiel d’Apple

Évidemment, les nouveaux iPhone sont disponibles en précommande directement sur le site officiel d’Apple, à partir de 969 €.

C’est quoi ces nouveaux téléphones d’Apple ?

iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Les modèles Standard et Plus se contentent de plusieurs nouveautés empruntées aux iPhone 14 Pro. L’encoche laisse enfin sa place au Dynamic Island, et la puce A16 Bionic fait son entrée, ainsi qu’un meilleur appareil photo de 48 Mpix.

iPhone 15 Pro et Pro Max

Finalement pas de modèle Ultra, mais les classiques modèles haut de gamme Pro et Pro Max. Ils revendiquent une fiche technique redoutable et un nouveau design en titane plus léger. Le nouveau zoom optique x10 sur le modèle Pro Max s’annonce impressionnant, et l’arrivée du bouton personnalisable en lieu et place de l’interrupteur Silencieux change la donne. La puce A17 Pro gravée en 3 nm, qui accompagne les modèles Pro, promet des performances exceptionnelles.

Ces nouveaux iPhone sont aussi les premiers modèles avec un port USB-C, qui remplace le fameux port Lightning propre à Apple. Vous retrouverez les tests de tous les iPhone 15 sur Numerama dans les prochains jours. Pour patienter, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page dédiée au sujet, ainsi que notre première prise en main de l’iPhone 15 Pro. Il faudra encore attendre un peu avant de le retrouver dans notre guide qui vous aide à choisir votre iPhone.

Vous aurez le choix entre plusieurs coloris // Source : Apple

