[Deal du jour] Le S21 FE de Samsung est un smartphone de qualité, proposé à un prix très raisonnable, du moins en promotion. Il offre des performances honnêtes et des fonctions très complètes, qui lui permettent d’être un modèle parfait pour une utilisation quotidienne.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Samsung ?

Le smartphone Galaxy S21 FE de Samsung est vendu à partir de 759 € à sa sortie. Le modèle couleur lavande 128 Go, compatible 5G, est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 303,60 €.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Galaxy S21 FE est une version plus abordable du S21 classique. Samsung opère quelques changements pour baisser le prix de ce modèle, sans toucher au design qui reste sensiblement identique. Ses dimensions de 155,7 × 74,5 × 7,9 mm pour un poids de 177 g ne conviennent pas forcément aux petites mains, mais sa prise en main est tout de même excellente. Malgré une coque en plastique mat à la place de la coque métallique présente sur les S21 classiques, le smartphone de Samsung donne une impression de robustesse appréciable. Il est de plus certifié IP68 et résiste à l’eau et à la poussière.

Son écran Amoled de 6,4 pouces et d’une définition Full HD+ de 1080 × 2400 px possède un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Vous pourrez choisir entre 120 Hz fixe par défaut, qui consomme beaucoup de batterie, ou 60 Hz. La fluidité est au rendez-vous, même en 60 Hz. La luminosité est excellente, et la visibilité est exemplaire, de jour, en plein soleil, comme de nuit ou en faible luminosité. Le S21 FE s’accompagne de la puce Snapdragon 888 et de 6 Go de RAM. Le smartphone est performant, y compris pour les jeux vidéo.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un grand smartphone // Source : Samsung

Est-ce que le S21 FE vaut le coup à ce prix ?

Moins de 310 € pour un bon smartphone milieu de gamme, c’est une très bonne affaire. Vous le retrouvez d’ailleurs dans notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023. Niveau photo, le S21 FE possède un module principal de 12 Mpx, un module ultra grand-angle de 12 Mpx et un module téléobjectif de 8 Mpx. De jour, les photos sont excellentes et détaillées, et font du S21 FE un des meilleurs photophones dans cette gamme de prix. De nuit malheureusement, le smartphone est moins performant qu’un modèle haut de gamme. Le tout manque cette fois de détails et le bruit est très présent. Niveau vidéo, vous pourrez filmer jusqu’en 4K à 60 i/s.

Niveau autonomie, le S21 FE tiendra un peu plus de 12 h, dans le cas d’une utilisation normale. Même en mode 120 Hz, sa batterie vous accompagnera une bonne journée entière. Il se recharge en un peu plus d’une heure, grâce à la charge rapide 25 watts.

