[Deal du jour] Samsung vient juste de sortir son nouveau Galaxy S24 FE, nouveau venu dans la gamme des S24. Ce modèle est un excellent smartphone, qui se trouve déjà moins cher.

C’est quoi, cette promotion sur ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S24 FE 128 Go est commercialisé 749 €. Il est en ce moment proposé au prix de 669 € sur la boutique de RED by SFR. Et jusqu’au 20 octobre 2024, pour tout achat d’un Galaxy S24 FE, Samsung vous offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds3 d’une valeur de 179 €.+

Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024 pour comparer le S24 FE à d’autres modèles.

C’est quoi, ce nouveau smartphone ?

Le S24 FE est un smartphone qui reprend le design du Galaxy S24, avec des lignes droites et des angles arrondis, mais des bordures un peu plus visibles. C’est un grand modèle aux allures de haut de gamme, et à l’excellente préhension, mais qui ne conviendra pas aux plus petites mains. En dehors de finitions exemplaires, il dispose aussi d’une certification d’étanchéité IP68, pour résister à la poussière et à une immersion dans l’eau, et d’un verre Gorilla Glass Victus+.

Il embarque une grande dalle AMOLED de 6,7 pouces à la définition Full HD+, et au pic de luminosité de 1900 nits. Même si la luminosité est inférieure aux modèles premium de S24, la visibilité reste très bonne. Son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz permet une fluidité agréable, tandis que sa puce Exynos 2400e fait un bon travail sur l’ensemble des tâches. Niveau photo, le triple capteur promet de belles performances photos, surtout épaulé par Galaxy AI.

Galaxy S24 FE // Source : Numerama

À ce prix, ce S24 FE est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire pour un smartphone fraîchement sorti, notamment avec les Buds3 offerts. Pour profiter de ce prix, il faudra bien sûr souscrire à un forfait sans engagement RED. Le forfait 5G avec 100 Go est un très bon choix, au prix de 7,99 € par mois.

Enfin, les Galaxy Buds3 sont des écouteurs confortables, même lors de sessions d’écoute prolongées. Niveau audio, le son est riche et précis, avec des basses bien présentes sans être envahissantes. La réduction de bruit est efficace et filtre correctement les bruits. Niveau autonomie, comptez 6 h d’écouteur et 24 h supplémentaires avec le boîtier.

