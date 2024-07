Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung est surtout connu pour ses smartphones haut de gamme, mais propose aussi des modèles plus abordables aux bonnes performances. Le Galaxy A55 5G est en promotion pour les soldes, et s’accompagne d’un chargeur rapide offert.

C’est quoi, ce smartphone de Samsung ?

Le Samsung Galaxy A55 5G, 128 Go, est normalement vendu 459 €. Il est proposé sur Cdiscount au prix de 328,98 € pour les soldes d’été. Le chargeur secteur rapide 25W, habituellement vendu 24,99 €, est inclus.

C’est quoi, ce smartphone de Galaxy A55 de Samsung ?

Le smartphone de Samsung opte pour un format et un style similaire au modèle haut de gamme du fabricant. Le bloc photo est élégant et le dos en verre et son contour métallique offrent une impression de smartphone premium. Ses dimensions de 161,1 × 77,3 × 8,2 mm et son poids de 213 g procurent une bonne prise en main, avec des boutons bien placés et accessibles. Le A55 est certifié IP67 et résiste à l’eau et à la poussière.

Le Galaxy A55 embarque un écran Amoled de 6,6 pouces, d’une définition Full HD+ de 1080 × 2340 pixels, et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. La dalle est fluide et la navigation confortable, avec une luminosité élevée et un bon confort visuel. La puce Exynos 1480, couplée à 8 Go de mémoire vive, permet de lancer des jeux dans de bonnes conditions. L’interface sous Android 14 tourne parfaitement bien et l’expérience utilisateur est globalement excellente.

Le Galaxy A55 résiste à l’eau et à la poussière // Source : Samsung

Est-ce que le Galaxy A15 vaut le coup pendant les soldes ?

Moins de 350 € pour un smartphone milieu de gamme récent et performant, c’est une très bonne affaire. Le Galaxy A55 est un bon photophone, grâce à son triple capteur performant. Malgré des couleurs un peu saturées selon les conditions, les clichés sont nets et détaillés. Le smartphone permet de prendre des photos de qualité, y compris en faible luminosité. Le A55 peut aussi filmer jusqu’en 4K à 30 i/s, et propose une stabilisation correcte.

Son autonomie est d’une journée et demie d’utilisation. Vous pourrez récupérer 50 % de batterie en 30 minutes, grâce au chargeur mural 25 W inclus.

