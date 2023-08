[Deal du jour] L’iPad mini 6 est sorti en 2021. La plus petite des tablettes d’Apple n’en est pas pour autant moins performante. Elle fait tout comme les grandes, et la version Wi-Fi, 64 Go, est de plus en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad mini 6 ?

L’iPad mini 6, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 659 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du Commerce au prix de 539,98 €.

C’est quoi, cette petite tablette d’Apple ?

L’iPad mini 6 est le plus petit des iPad, ce qui peut être un avantage pour beaucoup. Si, par exemple, vous voyagez avec la tablette dans votre sac, nul doute que sa petite taille est un atout. Ses dimensions de 195,4 × 134,8 × 6,3 mm et son poids de moins de 300 g en font l’appareil idéal à transporter. Son écran de 8,3 pouces est tout de même suffisant pour visionner du contenu ou jouer à des jeux, d’autant plus que sa dalle LCD offre une bonne définition de 2266 × 1488 pixels, ainsi qu’un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Niveau design, Apple ne change pas grand-chose à cette version mini. Ses lignes aux bords arrondis mettent en valeur l’écran, qui occupe presque toute la façade avant. Le bouton Home, disparu pour faire plus de place à l’immersion, se retrouve maintenant sur le bouton d’allumage présent sur la tranche. L’ergonomie est au rendez-vous avec des boutons bien placés, facilement atteignables. Le confort d’utilisation est appréciable, même après une longue utilisation. L’iPad mini 6 trouvera toutefois plus sa place dans le confort de votre canapé que dans un bureau. Pour un usage professionnel, ce n’est, en effet, pas la meilleure tablette d’Apple sur le marché. Comparez ce modèle avec les autres iPad, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple.

L’iPad mini 6 est une tablette polyvalente // Source : Apple

Cet iPad mini 6 en promo est-il une bonne affaire ?

À moins de 550 €, cette version 64 Go Wi-Fi est une excellente affaire si sa taille vous convient. Il est doté de la puce A15 Bionic qui lui permet d’être efficace sur la plupart des tâches. Couplée à 6 Go de RAM, elle offre d’excellentes performances, même avec les applications gourmandes en ressources. Que ce soit pour les jeux vidéo, ou pour regarder des films et des séries, l’iPad tourne de manière fluide et l’écran est suffisant pour profiter pleinement des contenus. L’audio est d’une bonne qualité, mais vous pourrez toujours coupler une petite enceinte externe pour une meilleure immersion.

L’iPad mini 6 dispose d’un capteur grand-angle de 12 Mpx. Ce n’est clairement pas l’appareil à utiliser pour prendre des photos, et la plupart des smartphones milieu de gamme se débrouilleront mieux pour immortaliser vos vacances. L’appareil photo est néanmoins correct si besoin. Enfin, comptez une dizaine d’heures d’autonomie dans le cas d’un usage intensif, et presque le double pour un usage plus modéré. La batterie se recharge en USB-C en 1 h 30 environ.

