Quelques heures après avoir échangé publiquement des messages d’amitié avec Elon Musk, Kanye West s’est de nouveau livré à plusieurs sorties antisémites. Le rappeur américain a contraint Elon Musk à modérer Twitter, alors qu’il souhaitait jusque-là autoriser tous les discours.

La carrière de Kanye West, ou Ye comme il souhaite être appelé, est-elle définitivement terminée ? Depuis des semaines, le rappeur enchaîne les sorties antisémites. Chacune de ses interventions est suivie d’une attaque envers la communauté juive, qu’il considère responsable de tous les problèmes du monde. Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires, refuse d’être aidé et s’en remet à Jésus, le seul, selon lui, capable de sauver l’humanité. Ses fans le soutiennent généralement sur les réseaux sociaux, convaincus que Ye est victime du système.

Le 1er décembre, Ye a-t-il enterré pour de bon ses chances de rédemption ? L’ami d’Elon Musk et de Donald Trump, avec qui il a déjeuné récemment (il a même invité un suprémaciste blanc), a dérapé sur les réseaux sociaux et dans l’émission d’Alex Jones, le complotiste condamné à payer plus de 1 milliard de dollars pour avoir menti et sali l’honneur de familles de victimes d’une tuerie de masse aux États-Unis. Kanye West, qui se veut candidat à la prochaine présidentielle, a défendu Adolf Hitler, reproché aux juifs de contrôler la planète et publié un logo montrant une croix gammée dans une étoile de David.

Elon Musk a choisi de sanctionner Kanye West

L’interview de Kanye West chez Alex Jones est complètement lunaire. Cagoulé pour ne pas montrer son visage, Kanye West monopolise la parole pour raconter tout et n’importe quoi (parfois en imitant des voix et en faisant parler des objets). Après avoir dénoncé les juifs « qui contrôlent les livres d’histoire, qui contrôlent les banques et qui tuent des gens », Kanye West a expliqué vivre « un Holocauste à l’envers » depuis qu’il multiplie les déclarations sur les juifs. Kanye West va même jusqu’à déclarer son admiration envers Hitler, qui a fait de bonnes choses selon lui : « Tous les êtres humains ont quelque chose de valeur qu’ils ont amenés à la société, en particulier Hitler ». Alex Jones le relance en laissant entendre que Jésus allait aussi vers tout le monde, sans tenter d’alerter Kanye West sur ses propos.

Happening now: Kanye West tells Alex Jones that he "sees good things about Hitler also" pic.twitter.com/sjqF4Fnunb — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 1, 2022

Après ses déclarations, Kanye West a publié sur Twitter une photo d’une croix gammée dans une étoile de David, ainsi qu’une conversation privée avec Elon Musk lui indiquant qu’il était allé trop loin cette fois-ci (alors qu’Elon Musk et lui échangeaient sur l’amour de Jésus quelques minutes auparavant).

Par message, Elon Musk a informé Kanye West qu’il ne pourrait pas le défendre éternellement. Le rappeur lui demande : « qui es-tu pour juger ? » // Source : Captures Twitter

Par désir de provocation, Kanye West, qui cherchait clairement l’exclusion, a publié une photo d’Elon Musk torse nu en indiquant que ce serait probablement son dernier tweet. Elon Musk lui a répondu « this is fine » (c’est ok), puis a ajouté un « this is not » (ça ne l’est pas) sous la croix gammée publiée plus tôt. Quelques secondes plus tard, le compte de Kanye West était suspendu. Il s’agit de la première décision importante de modération depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter.

Le dernier tweet de Kanye West avant exclusion. // Source : Capture Twitter

Dans la soirée, Elon Musk a précisé avoir banni son ami pour ses dérapages antisémites, et non pas pour la photo qu’il ne le mettait pas à son avantage (Musk dit que ça le motive à perdre du poids). Kanye West reviendra probablement sur Twitter, puisque l’exclusion ne semble pas définitive, mais il est peu probable qu’Elon Musk lui tende la main comme avant.